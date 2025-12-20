Handicap und besten Freund im Gepäck: Findet Schmuse-Katze Bianka ihr Glück?
Frankfurt am Main - Sie ist eine wunderschöne Katzendame, die ganz besonders die Nähe ihrer Menschen liebt, jedoch ein gesundheitliches Handicap im Gepäck hat - und ihren besten Freund. Wer hat ein Plätzchen für Bianka (und Fox)?
Derzeit lebt das Duo im Tierheim Frankfurt, das soll sich allerdings möglichst zeitnah ändern. Bianka wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als eine ruhige und liebevolle Begleiterin beschrieben.
Die acht Jahre alte Katze braucht viel Geduld und Zuwendung, denn sie leidet an Asthma. Bedeutet: Die Kleine muss unbedingt regelmäßig inhalieren.
Es wird deshalb ein Für-immer-Zuhause gesucht, in dem man bereit ist, sich die nötige Zeit zu nehmen.
Aufgrund der vielen Tiere im Tierheim haben die Pflegerinnen und Pfleger leider kaum ausreichend Zeit, die notwendige Inhalationstherapie adäquat durchzuführen. Von den Kuscheleinheiten, welche die Katzendame so sehr liebt, ganz zu schweigen.
Das Tierheim steht einer neuen Familie natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, damit die kuschelbedürftige Bianka ein gesundes, langes und vor allem glückliches Leben führen kann - und zu diesem gehört auch Kater Fox.
Bianka und Fox: Wer möchte dem Dreamteam ein Für-immer-Zuhause schenken?
Ihren besten Freund, mit dem sie ein echtes Dreamteam bildet, möchte sie nämlich auf keinen Fall verlieren. Zusammen mit Fox hat sie bereits ihre Familie verloren, beide verstehen sich so gut, dass ein Umzug ohne ihn für sie nicht infrage kommt.
Beim neuen Zuhause muss es sich aufgrund von Biankas Erkrankung um einen Nichtraucherhaushalt handeln. Auch ist ein abgesicherter Balkon, auf dem beide zur Ruhe kommen und frische Luft genießen können, wichtig. Wer sich ein Leben mit Bianka und Fox an der Seite vorstellen kann, sollte sich mit dem Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.