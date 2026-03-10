Hauptsache nicht alleine: Wer schenkt dem schrägen Kater-Duo wieder Hoffnung?

München - Scottish-Fold-Kater Rover kam zusammen mit dem Europäisch-Britisch-Kurzhaar-Mix Nissan und mehreren anderen Katzen im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim .

Scottish-Fold-Kater Rover kämpft aufgrund seiner Rasse mit ersten gesundheitlichen Einschränkungen. © Tierheim München

Schätzungsweise wurde Rover 2024 und Nissan 2025 geboren, beide sind kastriert. Da sie ein eingespieltes Team sind, werden sie nur gemeinsam vermittelt.

Das Duo könnte gut zu einer Familie mit Kindern ziehen. Sie suchen ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung, gerne mit Balkon. "Falls einer vorhanden ist, muss dieser vollständig vernetzt sein, damit die beiden sicher frische Luft und Abwechslung genießen können", erklärt das Tierheim.

In der Obhut der Pfleger zeigen sich die zutraulichen Samtpfoten sehr gesprächig. Wichtig ist ihnen vor allem die Nähe und Gesellschaft von Menschen. "Die beiden Kater sind nicht gerne allein", musste das Tierheim feststellen.

Mit Artgenossen und selbst Hunden oder anderen Kleintieren haben die beiden kein Problem.