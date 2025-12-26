Katzen nach Tod von Besitzer verängstigt: Wer schenkt ihnen wieder Hoffnung?
München - Vinz und Vinzi kamen nach dem Tod ihres Besitzers ins Münchner Tierheim. Nun suchen sie ein neues, liebevolles Zuhause.
Die kastrierten Europäisch-Kurzhaar-Kater wurden etwa 2015 geboren.
Beide sind sehr schüchtern und ängstlich. Sie brauchen Zeit und Geduld, um Vertrauen in neue Menschen zufassen. Vor allem Vinzi reagiert bei Berührungen panisch und zieht sich lieber zurück.
Das Duo hofft auf ein ruhiges und stressfreies Zuhause mit vielen Rückzugsmöglichkeiten. Kleine, lebhafte Kinder sollten dort nicht wohnen.
Sobald Vinz und Vinzi Vertrauen gefasst haben, zeigen sie sich als liebe und sanfte Gefährten. Sie werden in Wohnungshaltung vermittelt.
Ein vernetzter Balkon wäre dabei schön, ist aber kein Muss.
Die Kater hatten in der Vergangenheit schlechte Zähne, die bei einer Sanierung entfernt wurden. Um gesund zu sein, sollten beide noch etwas zunehmen, so die Empfehlung des Tierschutzes.
Kannst Du den beiden ein schönes Heim bieten? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Tierheim München: Kaninchen-Duo hofft auf neue Zuhause
Auch die Widderkaninchen Milli und Vanilla hoffen auf ein neues Zuhause. Sie wurden gemeinsam im Tierheim abgegeben und sind laut Vorbesitzer kastriert und etwa 2019 geboren.
Das Duo hofft auf ein Plätzchen in Innenhaltung. Im Tierheim zeigen sie sich als zutraulich und umgänglich.
Da sie die Nähe zueinander sehr genießen und gerne zusammen kuscheln, werden sie ausschließlich zusammen vermittelt.
Beide sind EC-positiv und benötigen rassebedingt eine regelmäßige Kontrolle der Ohren, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus EG.
Titelfoto: Tierheim München (2)