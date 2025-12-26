 2.072

Katzenduo auf Tour: Louie und Todd erobern Dresden

Die auf der ganzen Welt bekannten Katzen Louie und Todd haben Dresden besucht.

Von Isabel Klemt

Dresden - Die auf der ganzen Welt bekannten Katzen Louie und Todd haben Dresden besucht.

In seiner Häkeljacke balancierte Louie geschickt auf dem Geländer des Zwingers.
© Bildmontage: Instagram/Screenshot/louieandtodd

Ihr Besitzer, der US-Amerikaner Lazar Joksimovic, teilte die Reise auf Instagram und sorgte damit für Begeisterung im Netz.

Die beiden Britisch-Kurzhaar-Kater Louie und Todd sind auf TikTok, Instagram und YouTube bekannte Tiere. Mit sprechenden Buttons, kleinen Tricks und beeindruckenden Reisefotos haben sie sich eine riesige Fangemeinde aufgebaut.

Joksimovic nimmt die beiden regelmäßig auf seine weltweiten Touren mit. Die Auftritte der Stubentiger ziehen überall Aufmerksamkeit auf sich.

In Dresden wurden Louie und Todd in einem Kinderwagen durch die Altstadt geschoben und bestaunten neugierig die barocken Sehenswürdigkeiten.

An der Leine geführt erklommen sie mutig das Geländer des berühmten Zwingers, balancierten zwischen den Skulpturen und erkundeten jeden Winkel.

Mit ihren farbenfrohen Häkeljacken zogen die Katzen alle Blicke auf sich.
© Bildmontage: Instagram/Screenshot/louieandtodd

Im Februar bereisen die Katzen München

Louie und Todd erkundeten die barocken Sehenswürdigkeiten Dresdens.
© Bildmontage: Instagram/Screenshot/louieandtodd

Viele Passanten staunten nicht schlecht, als sie die beiden Katzen in Häkeljacken entdeckten.

"Alle Einheimischen, die wir getroffen haben, waren sehr nett und gastfreundlich, und wir freuen uns schon sehr auf unseren nächsten Besuch in Deutschland, diesmal in München im Februar", schrieb ihr Besitzer in der Instagram-Beschreibung.

Mittlerweile sind Louie und Todd bereits weitergezogen - nach Hawaii, wo sie ebenfalls die Menschen begeistern.

