Katzenduo auf Tour: Louie und Todd erobern Dresden
Ihr Besitzer, der US-Amerikaner Lazar Joksimovic, teilte die Reise auf Instagram und sorgte damit für Begeisterung im Netz.
Die beiden Britisch-Kurzhaar-Kater Louie und Todd sind auf TikTok, Instagram und YouTube bekannte Tiere. Mit sprechenden Buttons, kleinen Tricks und beeindruckenden Reisefotos haben sie sich eine riesige Fangemeinde aufgebaut.
Joksimovic nimmt die beiden regelmäßig auf seine weltweiten Touren mit. Die Auftritte der Stubentiger ziehen überall Aufmerksamkeit auf sich.
In Dresden wurden Louie und Todd in einem Kinderwagen durch die Altstadt geschoben und bestaunten neugierig die barocken Sehenswürdigkeiten.
An der Leine geführt erklommen sie mutig das Geländer des berühmten Zwingers, balancierten zwischen den Skulpturen und erkundeten jeden Winkel.
Im Februar bereisen die Katzen München
Viele Passanten staunten nicht schlecht, als sie die beiden Katzen in Häkeljacken entdeckten.
"Alle Einheimischen, die wir getroffen haben, waren sehr nett und gastfreundlich, und wir freuen uns schon sehr auf unseren nächsten Besuch in Deutschland, diesmal in München im Februar", schrieb ihr Besitzer in der Instagram-Beschreibung.
Mittlerweile sind Louie und Todd bereits weitergezogen - nach Hawaii, wo sie ebenfalls die Menschen begeistern.
