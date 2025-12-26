Katzenduo auf Tour: Louie und Todd erobern Dresden

Dresden - Die auf der ganzen Welt bekannten Katzen Louie und Todd haben Dresden besucht.

In seiner Häkeljacke balancierte Louie geschickt auf dem Geländer des Zwingers. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/louieandtodd

Ihr Besitzer, der US-Amerikaner Lazar Joksimovic, teilte die Reise auf Instagram und sorgte damit für Begeisterung im Netz.

Die beiden Britisch-Kurzhaar-Kater Louie und Todd sind auf TikTok, Instagram und YouTube bekannte Tiere. Mit sprechenden Buttons, kleinen Tricks und beeindruckenden Reisefotos haben sie sich eine riesige Fangemeinde aufgebaut.

Joksimovic nimmt die beiden regelmäßig auf seine weltweiten Touren mit. Die Auftritte der Stubentiger ziehen überall Aufmerksamkeit auf sich.

In Dresden wurden Louie und Todd in einem Kinderwagen durch die Altstadt geschoben und bestaunten neugierig die barocken Sehenswürdigkeiten.

An der Leine geführt erklommen sie mutig das Geländer des berühmten Zwingers, balancierten zwischen den Skulpturen und erkundeten jeden Winkel.