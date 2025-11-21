Im Schuhkarton ausgesetzt: Zwei von drei Kätzchen gestorben

Radeberg - Nachdem Unbekannte am Montag drei wenige Wochen alte Katzenbabys in Radeberg ausgesetzt hatten, sind zwei der Tiere gestorben.

Simba, Molly und Hugo wurden am Montag in Radeberg ausgesetzt. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Radeberg e.V

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr wurden drei kleine Kätzchen in einem Schuhkarton vor der Wohnungstür einer Mitarbeiterin auf der Schwabacher Allee abgestellt - sehr zum Ärger der Tierretter, die nun vor der Herausforderung standen, die Kitten von Hand aufzuziehen.

Trotz aller Bemühungen der Mitarbeiter sind zwei der drei Findelkatzen, Simba und Molly, in der Nacht zu Freitag verstorben.

Wie der Tierschutzverein Radeberg e.V. mitteilt, entwickelten die Kätzchen plötzlich starken Durchfall und Erbrechen. Trotz des schnellen Eingreifens einer Tierärztin kam jede Hilfe für zwei der Tiere zu spät.