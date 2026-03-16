Junge Miezen sehnen sich nach liebevollem Zuhause: Sie sind echte Schmusekatzen
Troisdorf - Das Tierheim Troisdorf sucht ein liebevolles Zuhause für drei junge Katzen, die sich nach Besitzern sehnen, die ihnen ein Für-immer-Zuhause schenken. Die Tiere sollen nach Möglichkeit gemeinsam bei ihren neuen Haltern einziehen.
Bei Instagram hatten die Troisdorfer Tierretter ihre drei Schützlinge, die auf die Namen Chili, Sugar und Sweety getauft wurden, am vergangenen Sonntag ausführlich vorgestellt.
Die 2025 geborenen Miezen leben demnach nun schon ein Weilchen in der Obhut der Mitarbeiter, sollen der Einrichtung jedoch so schnell wie möglich den Rücken kehren.
Unter den Pflegern erfreut sich das quirlige Gespann großer Beliebtheit, denn Chili, Sugar und Sweety sind regelrechte Schmusekätzchen, die es lieben, wenn sie Zuwendung und Streicheleinheiten bekommen. "Bei diesem Trio hat man auf jeden Fall immer zu wenig Hände, um alle gleichzeitig zu kraulen", schilderten die Pfleger, die nach einem Zuhause in Wohnungshaltung für ihre Schützlinge suchen.
Wichtig ist dem Tierheim dabei jedoch, dass die Katzen zusammenbleiben können, denn die drei sind ein eingespieltes Team und sollen auf keinen Fall getrennt werden.
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Katzen-Trio sucht neue Besitzer: Chili, Sugar und Sweety wollen gemeinsam in neues Leben starten
Wie die Tierretter darüber hinaus erklärten, sind Chili, Sugar und Sweety alle drei Träger des Astrovirus, das unter Umständen zu Magen-Darm-Entzündungen, Erbrechen und Durchfall führen kann.
"Die Krankheit wird symptomatisch behandelt, sofern keine Symptome auftreten, ist den Tieren die Erkrankung nicht anzumerken", informierten die Mitarbeiter.
Wer nicht davor zurückscheut, einen gesicherten Balkon oder Garten zur Verfügung hat und dem jungen und zutraulichen Trio ein neues Leben ermöglichen will, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen.
Alle ausführlichen Infos über Chili, Sugar und Sweety finden potenzielle Interessenten zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Troisdorf/Website