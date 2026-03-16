Junge Miezen sehnen sich nach liebevollem Zuhause: Sie sind echte Schmusekatzen

Troisdorf - Das Tierheim Troisdorf sucht ein liebevolles Zuhause für drei junge Katzen , die sich nach Besitzern sehnen, die ihnen ein Für-immer-Zuhause schenken. Die Tiere sollen nach Möglichkeit gemeinsam bei ihren neuen Haltern einziehen.

Die drei Miezen wurden 2025 geboren und sind damit noch ziemlich jung. © Tierheim Troisdorf/Website

Bei Instagram hatten die Troisdorfer Tierretter ihre drei Schützlinge, die auf die Namen Chili, Sugar und Sweety getauft wurden, am vergangenen Sonntag ausführlich vorgestellt.

Die 2025 geborenen Miezen leben demnach nun schon ein Weilchen in der Obhut der Mitarbeiter, sollen der Einrichtung jedoch so schnell wie möglich den Rücken kehren.

Unter den Pflegern erfreut sich das quirlige Gespann großer Beliebtheit, denn Chili, Sugar und Sweety sind regelrechte Schmusekätzchen, die es lieben, wenn sie Zuwendung und Streicheleinheiten bekommen. "Bei diesem Trio hat man auf jeden Fall immer zu wenig Hände, um alle gleichzeitig zu kraulen", schilderten die Pfleger, die nach einem Zuhause in Wohnungshaltung für ihre Schützlinge suchen.

Wichtig ist dem Tierheim dabei jedoch, dass die Katzen zusammenbleiben können, denn die drei sind ein eingespieltes Team und sollen auf keinen Fall getrennt werden.