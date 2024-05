Kater Henry braucht zweimal am Tag eine Spritze: Wer kann sie ihm geben?

Ein Katzenleben kann so schön sein. Doch auch vor den Samtpfoten machen Krankheiten keinen Halt und so braucht Kater Henry zwei Spritzen am Tag.

Von Ella Wittenbauer

Kater Henry leidet an Diabetes und braucht daher Insulin. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V. Der 2010 geborene getigerte Kater leidet an Diabetes. So wie auch Menschen an der Zuckerkrankheit leiden können, so erkranken auch Tiere daran. Die Behandlung muss mit Insulin erfolgen. Zweimal am Tag, im Abstand von 12 Stunden, benötigt Henry eine Spritze mit Insulin. Die Samtpfote ist außerdem sehr verfressen und immer auf der Suche nach Essbarem. Lebensmittel sollten daher unzugänglich für ihn aufbewahrt werden. Katzen Kurioses Kerlchen: Findet Kater "Kein-Ohr-Thor" doch noch ein liebevolles Zuhause? Nun sucht der Kater einen verständnisvollen neuen Besitzer, denn im Tierheim würde er ungern seine letzten Jahre verbringen.

Kater Henry will seinen Lebensabend genießen