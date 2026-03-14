Kater mit besonderen Augen: Bernie sehnt sich nach Happy End

München - Bernie kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Was er davor durchmachen musste, ist ungewiss, sicher ist, dass er sich nun nach einem liebevollen Zuhause sehnt.

Kater Bernie sucht ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder. © Tierheim München (2)

Bernie wurde etwa 2024 geboren und ist bereits kastriert. Der temperamentvolle und charakterstarke Kater weiß genau, was er will - und was nicht. Zunächst noch schüchtern taut er mit der Zeit auf und zeigt seine zutrauliche und verschmuste Seite. Seinen Pflegern zufolge spielt er gerne und bringt jede Menge Energie mit.

Bernie hofft auf Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen haben und ihm seinen Freiraum lassen. Ein ruhiges Zuhause ohne viel Trubel ist ihm wichtig. Größere Kinder, etwa ab dem Teenageralter, wären für den Kater kein Problem, sofern die respektvoll mit Tieren umgehen können.

Auch Artgenossen im neuen Zuhause wären vermutlich denkbar. Da sich Bernie bisher eher dominant zeigt, müssen die Samtpfoten entsprechend zueinander passen. Er wird in Wohnungshaltung vermittelt und wünscht sich einen vernetzten Balkon, um ab und zu frische Luft zu schnappen und seine Umgebung zu beobachten.

Bist Du Bernies großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.