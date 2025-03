Katze auf Parkplatz entführt - Polizei rettet Stubentiger

Rodgau - Ein tierischer Entführungsfall rief kürzlich die Polizei in Südosthessen auf den Plan: Eine schwarze Katze der Rasse "Türkisch Angora" war spurlos verschwunden.

Eine verschwundene schwarze Langhaar-Katze aus Rodgau-Hainhausen rief kürzlich die Polizei auf den Plan - und die Beamten konnten helfen. (Symbolbild) © 123RF/shorohov

Die Hauskatze trieb sich am zurückliegenden Samstag auf dem Parkplatz der Rewe-Filiale in Rodgau-Hainhausen herum, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Mittwoch mitteilte.

Die Miezekatze kehrte jedoch nicht in das Wohnhaus unweit des Parkplatzes zurück, in das sie gehörte, die dort lebende Familie machte sich deshalb große Sorgen.

"Via Facebook startete die Familie in der Folge einen Suchaufruf", fügte ein Sprecher hinzu. Tatsächlich erhielten die Katzenhalter dadurch nähere Informationen, die ihre Sorgen aber noch verstärkten.

Die Hinweise deuteten darauf hin, dass die Katze gestohlen beziehungsweise "entführt" worden war, wie die Polizei erklärte.