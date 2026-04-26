Schüchterner Kater landet im Tierheim: Wer gibt "Mampfbert" eine Chance?

München - Kurzhaar-Kater Mampfbert kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Leider hat ihn niemand vermisst, deshalb sucht er nun ein neues Zuhause.

Kater Mampfbert ist noch sehr schüchtern. Wer schenkt ihm Zeit, um Vertrauen zu fassen? © Tierheim München

Mampfbert wurde etwa im Januar 2024 geboren. Über seine Vorgeschichte ist nichts bekannt. Im Tierheim zeigt er sich als schüchterner und zurückhaltender Kater, der ein ruhiges Zuhause sucht.

Er möchte noch keinen engen Kontakt zu Menschen und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen, berichten seine Pfleger. Damit er in Ruhe ankommen kann, sollten in seinem neuen Zuhause keine Kinder leben.

Mit Artgenossen ist er wohl verträglich, ein Zusammenleben mit einer anderen Katze muss im Einzelfall überprüft werden. Mampfbert könnte aber auch als Einzelkater vermittelt werden.

Bei der Haltung in der Wohnung sollte ihm ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen, damit er auch frische Luft genießen kann. "Mit viel Einfühlungsvermögen besteht die Chance, dass er sich zu einem verschmusten und verspielten Kater entwickelt", ist das Tierheim zuversichtlich.

Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG. Melde Dich an und lerne den Kater kennen.