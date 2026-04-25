Süße Kater mit schwerem Schicksal: Finden Joschi und Stitch jetzt ihr Glück?

Dipperz - Zwei süße "Notfellchen" aus der Obhut der Tierschützer vom Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." im hessischen Dipperz sind gerade auf der Suche nach einem Zuhause, leider bislang vergeblich.

Die zehn etwa zehn Monate alten Kater Joschi (l.) und Stitch suchen ein neues Zuhause. Gerne würden die beiden auch zusammenziehen. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Joschi und Stitch sind zwei putzmuntere, liebenswerte, etwa zehn Monate alte Kater, mit denen es das Schicksal bislang nicht sonderlich gut meinte.

So kam Joschi im vergangenen Sommer noch fast als Katzenbaby verletzt mit nahezu komplett abgerissenem Schwänzchen nach Dipperz. Nach einer OP und intensiver Pflege darf er jetzt endlich vermittelt werden.

Vielleicht gerade wegen seiner schweren Vergangenheit zeige er aber jetzt "Lebensfreunde ohne Ende", berichtet die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24.

Der putzige und sehr sanfte Stitch hat es ebenfalls nicht leicht, da wohl eine Munchkin-Katze, also eine Qualzucht-Rasse, in seinem Stammbaum war.

Daher die zu kurzen Beinchen, die zu größeren gesundheitlichen Problemen führen können. Deshalb sollte er auch regelmäßig von einem Tierarzt durchgecheckt werden.