Süße Kater mit schwerem Schicksal: Finden Joschi und Stitch jetzt ihr Glück?
Dipperz - Zwei süße "Notfellchen" aus der Obhut der Tierschützer vom Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." im hessischen Dipperz sind gerade auf der Suche nach einem Zuhause, leider bislang vergeblich.
Joschi und Stitch sind zwei putzmuntere, liebenswerte, etwa zehn Monate alte Kater, mit denen es das Schicksal bislang nicht sonderlich gut meinte.
So kam Joschi im vergangenen Sommer noch fast als Katzenbaby verletzt mit nahezu komplett abgerissenem Schwänzchen nach Dipperz. Nach einer OP und intensiver Pflege darf er jetzt endlich vermittelt werden.
Vielleicht gerade wegen seiner schweren Vergangenheit zeige er aber jetzt "Lebensfreunde ohne Ende", berichtet die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24.
Der putzige und sehr sanfte Stitch hat es ebenfalls nicht leicht, da wohl eine Munchkin-Katze, also eine Qualzucht-Rasse, in seinem Stammbaum war.
Daher die zu kurzen Beinchen, die zu größeren gesundheitlichen Problemen führen können. Deshalb sollte er auch regelmäßig von einem Tierarzt durchgecheckt werden.
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"Zwei absolute Traumkater", schwärmt Tierschützerin Anke
Trotz allem seien beide "genau das, was man sich wünscht: lieb, verschmust, verspielt, einfach zwei absolute Traumkater", schwärmt Anke. Sie verstehe einfach nicht, dass sich für diese Fellnasen bislang keine Katzenfreundinnen und Katzenfreunde interessiert haben.
Denn einer Adoption stehe nichts im Wege. "Beide sind mehrfach entwurmt, gechippt, geimpft und kastriert", zählt die Vereinsvorsitzende auf.
Allerdings würde sie die beiden nicht in Einzelhaltung abgeben. Es sollten also entweder bereits Katzen in ihrem neuen Zuhause leben oder - noch schöner - Joschi und Stitch können gemeinsam vermittelt werden.
Ihr habt ernsthaftes Interesse an den Katern? Dann freut sich Anke auf Euren Anruf über die Telefonnummer 0152/06925144.
Vereinsvorsitzende Anke beantwortet gerne Eure Fragen
Anke steht Euch im Übrigen auch für weitere Fragen über ihren Verein gerne zur Verfügung, telefonisch, per WhatsApp oder E-Mail.
Weitere Informationen erhaltet Ihr auch auf der Webseite des Vereins. Und falls Ihr die auf finanzielle Hilfe angewiesene "Babyklappe" unterstützen möchtet: Spenden könnt Ihr an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal überweisen.
Titelfoto: Bildmontage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.