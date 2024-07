Katze bekommt trübe Augen: Als die Diagnose vom Tierarzt kommt, ist ihr Besitzer sprachlos

Trey Yates machte sich große Sorgen um seine Katze - und erhielt vom Tierarzt eine Diagnose, die er nicht erwartet hatte. © Collage: Screenshots/TikTok/@tr8ss

Als sein Kater Niles sechs Jahre alt wurde, bemerkte Trey Yates eine Veränderung an den Augen seines Haustieres.

"Ich musste ihn zum Tierarzt bringen, weil ich bemerkte, dass seine Augen ein wenig trübe wurden", sagte Yates gegenüber Newsweek.

"Er war in den letzten zwei Wochen an einer mysteriösen Infektion und Fieber erkrankt. Als seine Augen trüber und noch grauer wurden, brachte ich ihn sofort in die Notaufnahme", so Yates.

Bei dem Kater wurde schließlich eine Uveitis, eine Augenentzündung, diagnostiziert. Steroidhaltige Augentropfen sollten alles wieder in Ordnung bringen, doch am nächsten Morgen hatte sich Niles' Zustand weiter verschlechtert.

"Seine Augen hatten eine starke Trübung erreicht und waren extrem grau, so dass ich dachte, er sei sicher blind", sagte Yates auf seinem TikTok-Kanal "tr8ss".

Beim Tierarzt wurden weitere Tests durchführte. Eine Blutuntersuchung ergab schließlich den erstaunlichen Grund für das Augenleiden der Katze.