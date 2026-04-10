Katze wird von allen ignoriert: Warum sie keiner haben will, geht Pflegern an die Nieren
Fresno (Kalifornien, USA) - Sie kam schon als Babykatze ins "Valley Animal Center" in Fresno, Kalifornien. Seitdem wurde Samtpfote Whisk von allen Besuchern ignoriert. Inzwischen sind acht Monate vergangen, das Interesse an ihr weiterhin null. Der Grund dafür geht ihren Pflegern an die Nieren.
Whisk hat schlicht und einfach Angst. Das sei der einzige Grund, warum sie von den Tierheimbesuchern seit jeher gemieden werde, sagte Pflegerin Jackie Gonzales jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Ihr scheues Wesen liegt vermutlich an ihrer Vergangenheit. Sie kam im Alter von etwa zwei Monaten direkt von der Straße ins Valley Animal Center.
Dort hatte sie sich mehr schlecht als recht durchgeschlagen. Das führte dazu, dass sie unter Magen-Darm-Beschwerden litt und zunächst vom Team aufgepäppelt werden musste.
Allerdings war Whisks Vertrauen in sich selbst und ihre Umwelt danach angeknackst. Dennoch kommt sie inzwischen langsam aus ihrem Schneckenhaus heraus, lässt sich zumindest manchmal streicheln.
Ihre Pfleger im Tierheim gestehen allerdings, dass die Scheu der Katze zu weiteren Problemen führen dürfte.
TikTok-Video zeigt Dilemma der Katze
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Denn es wird nicht damit getan sein, der Fellnase einfach bloß eine Chance zu geben. Whisk dürfte in einem neuen Zuhause nämlich Tage, vermutlich eher Wochen brauchen, um aufzutauen, schätzt man im Tierheim.
Hinzu kommt, dass sie dazu neigt, zu fauchen oder sich zu verstecken. Das liegt laut ihren Pflegern aber nicht daran, dass sie aggressiv ist, sondern so verängstigt.
Vergangene Woche lud das Valley Animal Center ein Video mit dem Stubentiger auf TikTok hoch. Darin erklärten sie das Dilemma der Katze. Doch auch dieser Schritt dürfte nicht den entscheidenden Durchbruch bringen.
Denn das Video hat bislang nur wenige Klicks erhalten. Gut möglich also, dass Whisk noch einen langen Atem in ihrem Tierheim brauchen wird.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/ Valley Animal Center