Katze wird von allen ignoriert: Warum sie keiner haben will, geht Pflegern an die Nieren

Fresno (Kalifornien, USA) - Sie kam schon als Babykatze ins "Valley Animal Center" in Fresno, Kalifornien. Seitdem wurde Samtpfote Whisk von allen Besuchern ignoriert. Inzwischen sind acht Monate vergangen, das Interesse an ihr weiterhin null. Der Grund dafür geht ihren Pflegern an die Nieren.

Katze Whisk hat fast ihre gesamte Zeit im Tierheim verbracht. © TikTok/Screenshot/ Valley Animal Center

Whisk hat schlicht und einfach Angst. Das sei der einzige Grund, warum sie von den Tierheimbesuchern seit jeher gemieden werde, sagte Pflegerin Jackie Gonzales jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Ihr scheues Wesen liegt vermutlich an ihrer Vergangenheit. Sie kam im Alter von etwa zwei Monaten direkt von der Straße ins Valley Animal Center.

Dort hatte sie sich mehr schlecht als recht durchgeschlagen. Das führte dazu, dass sie unter Magen-Darm-Beschwerden litt und zunächst vom Team aufgepäppelt werden musste.

Allerdings war Whisks Vertrauen in sich selbst und ihre Umwelt danach angeknackst. Dennoch kommt sie inzwischen langsam aus ihrem Schneckenhaus heraus, lässt sich zumindest manchmal streicheln.

Ihre Pfleger im Tierheim gestehen allerdings, dass die Scheu der Katze zu weiteren Problemen führen dürfte.