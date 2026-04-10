Wo darf Radio voll aufdrehen? Lebhafter Kater sucht liebevolles Zuhause

Hamburg - Wer schenkt dem lebhaften Kater Radio ein neues, liebevolles Zuhause, in dem er voll aufdrehen kann?

Der kleine Kater Radio ist lebhaft, selbstbewusst und verspielt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Auf seiner Website schreibt der Hamburger Tierschutzverein, dass der einjährige Kater seit dem 20. Februar bei Ihnen im Hamburger Tierheim ist.

Radio ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit schwarzem Fell sowie hellen Abzeichen. Zudem ist das Tier bereits stubenrein und kastriert.

Von seinen Pflegern wird der Kater als sehr verspielt, lebhaft und selbstbewusst beschrieben. Außerdem macht Radio seinem Namen alle Ehre: Denn der Kater hat ein lautes Stimmorgan, was er zu nutzen weiß.

Die Fellnase liebt es zu toben und braucht deswegen unbedingt ihren Freigang. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht zusätzlich ein gemütlicher Kratzbaum, denn der Vierbeiner ist vielfältig und hat auch eine ruhige Seite.

Radio genießt ebenso entspannte Minuten mit seinen Liebsten und lässt sich von ihnen gerne seinen Pelz kraulen.