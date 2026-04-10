Wo darf Radio voll aufdrehen? Lebhafter Kater sucht liebevolles Zuhause
Hamburg - Wer schenkt dem lebhaften Kater Radio ein neues, liebevolles Zuhause, in dem er voll aufdrehen kann?
Auf seiner Website schreibt der Hamburger Tierschutzverein, dass der einjährige Kater seit dem 20. Februar bei Ihnen im Hamburger Tierheim ist.
Radio ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit schwarzem Fell sowie hellen Abzeichen. Zudem ist das Tier bereits stubenrein und kastriert.
Von seinen Pflegern wird der Kater als sehr verspielt, lebhaft und selbstbewusst beschrieben. Außerdem macht Radio seinem Namen alle Ehre: Denn der Kater hat ein lautes Stimmorgan, was er zu nutzen weiß.
Die Fellnase liebt es zu toben und braucht deswegen unbedingt ihren Freigang. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht zusätzlich ein gemütlicher Kratzbaum, denn der Vierbeiner ist vielfältig und hat auch eine ruhige Seite.
Radio genießt ebenso entspannte Minuten mit seinen Liebsten und lässt sich von ihnen gerne seinen Pelz kraulen.
Radio dreht gerne auf: Im Mittelpunkt des Geschehens fühlt der Kater sich wohl
Ob der Kater sich auch mit anderen Artgenossen versteht, können die Pfleger noch nicht einschätzen, daher wird Radio lieber als Einzelprinz vermittelt.
Da der kleine Kater gerne tobt und beim Spielen auch mal etwas grob werden kann, sollten in seinem neuen Zuhause keine Kleinkinder wohnen.
Wer sich dafür entscheidet, Radio ein liebevolles Zuhause zu schenken, bekommt einen Kater, der es liebt, im Mittelpunkt zu stehen. Diese Aufmerksamkeit fordert die Samtpfote gelegentlich auch lautstark ein.
Ihr wollt Radio ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen kompletten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.