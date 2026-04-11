Wer hat sowas schon gesehen? Katze Lotti wohnt im Baumarkt

Plön - Eine tierische Mitbewohnerin im Baumarkt: Im schleswig-holsteinischen Plön lebt eine Katze im Baumarkt - und erobert ganz nebenbei die Herzen von Kunden und Mitarbeitern.

Schon seit zwei Jahren tauchte die Katze Lotti immer mal wieder im Baumarkt auf. © Marcus Brandt/dpa

Vor etwa zwei Jahren sei die Katzendame Lotti das erste Mal gekommen, erzählt Jennifer Scheel, Mitarbeiterin im Markt und von ihren Kolleginnen und Kollegen liebevoll "Katzenmutti" genannt.

Zunächst sei Lotti nur auf dem Hof herumgestromert und habe in der Sonne gedöst.

Seit dem letzten Sommer sei Lotti jeden Tag im Markt, streunere durch die Gänge - vorbei an Schrauben, Blumenerde und Glühbirnen - und lasse sich von den Mitarbeitern des Markts mit Leckerlis verwöhnen.

Am häufigsten findet man die bereits 18 Jahre alte Katze allerdings auf ihrem Platz auf einer Decke zwischen den Regalen. Hier steht auch ihr Futternapf.

Manchmal spaziert die Katzendame auch zur Tankstelle um die Ecke. Auch dort freuen sich die Mitarbeiter immer über ihren Besuch.

"Auf einmal ist Lotti aufgetaucht, kam hier rein und hat sich hingelegt", sagt Bodo Bucherer, Angestellter in der Tankstelle. Seitdem komme und gehe die Katze, wie sie möchte.