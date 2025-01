Katze folgt Besitzerin in Nebenraum: Als diese sieht, was die Samtpfote im Maul hat, ist sie verzückt

Queens (New York) - Viele Eltern verstehen den Spruch: "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen." Die Bedeutung ist nicht schwer zu verstehen: Menschen mit Nachwuchs sind besser dran, wenn sie Unterstützung von außen erhalten. Dieser Ansicht ist offenbar auch eine Katze aus New York , die nach der Geburt ihrer Babys ein putziges Verhalten an den Tag legte.

Katze "Oma" wollte mit ihren beiden Babys nicht allein sein und brachte sie deshalb in die Nähe ihrer Besitzerin. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/valeria.marieee

In einem Video auf TikTok sieht man Samtpfote "Oma" in einen Raum hineinlaufen. Ihre Besitzerin Valeria Marie filmte den Moment, weil ihre Katze etwas ganz Bestimmtes im Maul hatte: ihre Sprösslinge!

Einer nach dem anderen wurde in das Zimmer getragen, in dem sich Valeria gerade aufhielt. Dort angekommen setzte die Katzenmutter ihren Nachwuchs vorsichtig in eine ausgepolsterte Kiste und ließ die Kleinen säugen.

Ihr Frauchen schreibt: "Wir waren zu lange in einem anderen Raum und sie hat uns ihre Babys gebracht." In der Videobeschreibung ergänzt sie: "Ich kichere so viel, sie ist so süß."

Offenbar wusste das Tier, dass es in der Nähe seiner Besitzer nicht nur sicher sei, sondern auch Liebe und Aufmerksamkeit erhalten würde.