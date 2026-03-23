Katze hasst ihren Artgenossen: Was sie dann durchzieht, bringt so viele zum Lachen

Mississippi (USA) - Ihre Besitzer nennen sie Brüder. Ob sie es wirklich sind, sei dahingestellt. In jedem Fall benehmen sich Kater Jett (2) und sein zwei Jahre jüngerer Artgenosse Yeti aus Mississippi wie welche. Was genau das heißen soll, ist in einem TikTok-Video zu sehen, das seit vergangener Woche für reichlich Gelächter sorgt.

Kater Jett hat es faustdick hinter den Ohren. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/worldjaydecenter

Der kuriose Clip beginnt vergleichsweise unspektakulär: Kater Jett sitzt wie ein Unschuldslamm auf einer Papiertüte in der Küche. Erst die Ansage seines Frauchens Jayde McDonald (24) macht deutlich, was los ist: "Jett, lass deinen Bruder raus!"

Der freche Stubentiger hat seinen Fellfeind ganz offensichtlich in der Tüte eingesperrt. Als seine Besitzerin ihn bittet, dem Spuk ein Ende zu bereiten, widersetzt sich der Kater nicht nur, er schnappt sogar nach ihr.

"Du sollst mich nicht beißen, sondern deinen Bruder freilassen", fordert McDonald energisch. Doch die Samtpfote pfeift drauf und setzt sich wieder direkt auf die Tüte.

Diese Dreistigkeit findet die 24-Jährige dann doch zu komisch, um nicht laut loszulachen. So geht es wohl auch vielen anderen. Denn das Video erreicht nach nur fünf Tagen seit der Veröffentlichung bereits sieben Millionen Klicks.

Wie es seitdem mit den verfeindeten Katzen weitergegangen ist, hat McDonald jetzt in einem Interview mit Newsweek verraten.