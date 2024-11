Katze hat die Hölle durchgemacht: Wie sie mit ihrem Schicksal umgeht, geht ans Herz

Josy kam vor wenigen Tagen als Fundkatze ins Tierheim Köln-Dellbrück. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Das Schicksal von Josy, wie die Kölner Tierretter das Fundkätzchen getauft hatten, trifft mitten ins Herz. Denn die Vierbeinerin muss in der Vergangenheit "die Hölle durchgemacht haben", wie das Tierheim kürzlich bei Instagram berichtet hatte.

Bei ihrer Ankunft wurde nicht nur die vermutlich ältere Schussverletzung festgestellt, der Mieze wurde zudem eine Lähmung der Hinterbeine sowie ein Schwanztrauma - "möglicherweise durch Misshandlung" - diagnostiziert.

Nachdem die Samtpfote obendrein auch noch Schnupfen und Durchfall bekommen hat, brachten die Tierretter ihren Schützling schließlich in eine Tierklinik und meldeten sich am Freitag mit einem Gesundheits-Update bei ihren knapp 57.000 Instagram-Fans, die Josy in den vergangenen Tagen die Pfoten gedrückt hatten.

"Unsere gelähmte Josy ist absolut unglaublich", hieß es in dem neuesten Beitrag des Tierheims, zu dem die Mitarbeiter auch ein kurzes Video der Mieze geteilt hatten.

"Trotz ihres schweren Schicksals, der Kugel im Körper und der Lähmung in den Hinterbeinen sprüht sie nur so vor Lebensfreude und Energie", freuten sich die Tierretter und schwärmten in den höchsten Tönen von der tapferen Samtpfote.