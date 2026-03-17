Katze hat Riesenangst vorm Tierarzt: Bei diesem Anblick schmelzen alle Herzen

Miami Beach (USA) - Der alles andere als furchtlose Besuch einer Katze beim Tierarzt fand bei zahlreichen Katzenfans im Netz großen Anklang.

Die anhängliche Katze ließ im Netz sämtliche Zuschauer-Herzen schmelzen. © TikTok/mariannaniero

"Schaut euch an, wie meine Katze sich beim Tierarzt absolut nicht tapfer gibt", schrieb Tierhalterin Marianna aus den USA zu ihrem Video, das auf TikTok viral ging.

Die Aufnahmen zeigen Joker, einen Kater aus Miami Beach (Florida), der sich während einer Routineuntersuchung fest an sein Frauchen klammert.

Viele Zuschauer erkannten das niedliche Verhalten des Katers umgehend von ihren eigenen Haustieren wieder - und berichteten über das Verstecken ihrer kleinen Lieblinge hinter Kartons bis hin zum Zusammenrollen im Waschbecken.

"Meine Katze ist sehr lieb, aber nicht gerade die Klügste", erzählte Marianna lachend gegenüber Newsweek. "Manchmal hat man vielleicht den Eindruck, dass er seine Umgebung gar nicht wahrnimmt, aber solange ich da bin, geht es ihm gut. Er hängt sehr an mir."

"Er folgt mir überall hin und klettert ständig auf mir herum", ergänzte die Katzenbesitzerin. "Ich habe das Video geteilt, weil der Moment einfach zu süß war, um ihn nicht zu teilen. Ich war super beeindruckt von den vielen Reaktionen der Leute."