Katze hat Riesenangst vorm Tierarzt: Bei diesem Anblick schmelzen alle Herzen
Miami Beach (USA) - Der alles andere als furchtlose Besuch einer Katze beim Tierarzt fand bei zahlreichen Katzenfans im Netz großen Anklang.
"Schaut euch an, wie meine Katze sich beim Tierarzt absolut nicht tapfer gibt", schrieb Tierhalterin Marianna aus den USA zu ihrem Video, das auf TikTok viral ging.
Die Aufnahmen zeigen Joker, einen Kater aus Miami Beach (Florida), der sich während einer Routineuntersuchung fest an sein Frauchen klammert.
Viele Zuschauer erkannten das niedliche Verhalten des Katers umgehend von ihren eigenen Haustieren wieder - und berichteten über das Verstecken ihrer kleinen Lieblinge hinter Kartons bis hin zum Zusammenrollen im Waschbecken.
"Meine Katze ist sehr lieb, aber nicht gerade die Klügste", erzählte Marianna lachend gegenüber Newsweek. "Manchmal hat man vielleicht den Eindruck, dass er seine Umgebung gar nicht wahrnimmt, aber solange ich da bin, geht es ihm gut. Er hängt sehr an mir."
"Er folgt mir überall hin und klettert ständig auf mir herum", ergänzte die Katzenbesitzerin. "Ich habe das Video geteilt, weil der Moment einfach zu süß war, um ihn nicht zu teilen. Ich war super beeindruckt von den vielen Reaktionen der Leute."
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Eure Katze hat Angst vorm Tierarzt? Hier sind ein paar Tipps
Tatsächlich sind Tierarztbesuche eine potenzielle Stressquelle für Haustiere. Die gute Nachricht: Jeder kann seinem Stubentiger dabei helfen, den Besuch gelassener zu erleben.
Experten empfehlen, schon bei der Transportbox zu beginnen. Gewöhnt Eure Samtpfote rechtzeitig daran, in der Transportkiste zu sein, indem Ihr diese zu Hause stehen lasst und sie mit Decken und gegebenenfalls etwas Katzenminze attraktiv gestaltet.
Das Gleiche lässt sich bei Autofahrten anwenden: Probiert am besten kurze Autofahrten aus, lobt Eure Katze und belohnt sie mit Streicheln und Leckerlis.
Titelfoto: TikTok/mariannaniero