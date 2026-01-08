Katze irrt in Eiseskälte umher: Frau greift ein und richtet klare Botschaft an Besitzer
Kanada - Nicht nur Europa wird gerade von einer überraschend heftigen Kältewelle erwischt, auch in Kanada schneit und friert es derzeit. Farmbesitzerin Kelly fiel vor allem auch deshalb die Kinnlade herunter, als sie vor wenigen Tagen eine einsame Katze im Schnee umherirren sah. Auf Instagram wandte sie sich an deren Besitzer, hatte eine deutliche Botschaft an sie.
"An die Person, die ihre Katze an einem der kältesten Tage ausgesetzt hat (…) und sie unter unserem Gartenhäuschen nach einem Unterschlupf suchen ließ. Sie haben sie in der Kälte zurückgelassen", schreibt Kelly in den Untertiteln des Videos.
Dazu liefert sie die passenden Bilder. So ist im Clip zu sehen, wie die Samtpfote hilflos im Garten durch den Schnee läuft, zu frieren scheint und nach einem Unterschlupf sucht.
Doch das klappt nicht. Also bleibt das Tier draußen in der Kälte sitzen, miaut verzweifelt.
Zum Glück lässt der zweite Teil des Videos aufhorchen. Denn Kelly schlägt in den restlichen Untertiteln einen etwas anderen Ton an.
Insta-Video mit der Katze geht viral
"Ich bin froh, dass sie uns gefunden hat. Denn bei uns muss niemand hungern oder Durst leiden", so die Farmbesitzerin über die Fellnase, die sich später als Kater herausgestellt hat.
Wie die weiteren Videobilder zeigen, hat sich Kelly in jedem Fall ins Zeug gelegt, um ihren tierischen Besucher gebührend zu empfangen.
"Jetzt hat er einen isolierten Katzenunterstand (...) Und Ralphie, wie er getauft wurde, ist sehr glücklich (...) Ralphie wird täglich gefüttert und hat einen beheizten Wassernapf (...) Willkommen in deinem neuen Zuhause, Ralphie", so die Tierfreundin.
Der Kater ist also sehr weich gelandet. Dennoch ist Kelly mit dem Thema noch nicht durch. So macht sie ihrem Ärger in der Kommentarspalte noch einmal Luft.
"Jedes Mal, wenn wir herumfragen, ob jemand eine Katze vermisst oder weiß, wem sie gehört, ist die Antwort immer dieselbe: 'Nicht unsere Katze, wir wissen nicht, wem sie gehört.' Es scheint leider so, als kämen ausgesetzte und verlassene Katzen in ländlichen Gegenden häufig vor", so die Kanadierin enttäuscht.
Mit einer Sache kann sie sich aber trösten: der Anteilnahme. So hat der Clip seit der vergangenen Woche fast 600.000 Klicks erreicht.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/lifeinaloghome