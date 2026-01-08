Katze irrt in Eiseskälte umher: Frau greift ein und richtet klare Botschaft an Besitzer

Farmbesitzerin Kelly fiel die Kinnlade herunter, als sie Anfang des Jahres eine einsame Katze im Schnee umherirren sah.

Von Christian Norm

Kanada - Nicht nur Europa wird gerade von einer überraschend heftigen Kältewelle erwischt, auch in Kanada schneit und friert es derzeit. Farmbesitzerin Kelly fiel vor allem auch deshalb die Kinnlade herunter, als sie vor wenigen Tagen eine einsame Katze im Schnee umherirren sah. Auf Instagram wandte sie sich an deren Besitzer, hatte eine deutliche Botschaft an sie.

Diese Katze irrte vor einigen Tagen auf Kellys Grundstück umher. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/lifeinaloghome "An die Person, die ihre Katze an einem der kältesten Tage ausgesetzt hat (…) und sie unter unserem Gartenhäuschen nach einem Unterschlupf suchen ließ. Sie haben sie in der Kälte zurückgelassen", schreibt Kelly in den Untertiteln des Videos. Dazu liefert sie die passenden Bilder. So ist im Clip zu sehen, wie die Samtpfote hilflos im Garten durch den Schnee läuft, zu frieren scheint und nach einem Unterschlupf sucht. Doch das klappt nicht. Also bleibt das Tier draußen in der Kälte sitzen, miaut verzweifelt. Katzen Yumi musste am Kopf getackert werden! Kater hat einiges hinter sich, folgt jetzt das Happy End? Zum Glück lässt der zweite Teil des Videos aufhorchen. Denn Kelly schlägt in den restlichen Untertiteln einen etwas anderen Ton an.

Insta-Video mit der Katze geht viral