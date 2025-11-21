Katze ist immer traurig: Was ihre Besitzer dann machen, verändert ihr Leben
USA - Katze Freya war nie ein sonderlich fröhliches Gemüt. Doch das sollte sich ändern, als ihre Besitzer ihr ein Geschenk der besonderen Art machten.
In einem Video, das seither auf TikTok veröffentlicht wurde, sieht man das Leben der Fellnase, wie es bis vor ein paar Monaten noch ausgesehen hat.
Dabei sitzt die Fellnase auf einem der vielen verschiedenen Momentaufnahmen auf einem Stuhl, schaut unzufrieden ins Nichts und kuschelt ihren Kopf dabei tief in das Polster unter sich.
In einem anderen Clip ist sie eng an ihr Kaktus-Kuscheltier geschmiegt, in einem dritten sitzt sie einsam und allein im Flur und schaut traurig an die Decke. Weitere Aufnahmen zeigen sie unglücklich auf ihrem Kratzbaum oder ihrem Körbchen liegen.
Dem Zuschauer wird hier schnell klar: Zufrieden sieht Freya ganz und gar nicht aus.
Und das haben auch ihre Besitzer gemerkt. Kurzerhand entschieden sie sich also dazu, etwas zu ändern - und machten ihrem Samtpfötchen eine kleine Überraschung: Sie holten ihr einen Spielkameraden.
In einem zweiten Teil des Videos, das bereits mehr als 11.000 Mal angeklickt wurde, wirkt Freya plötzlich wie ausgewechselt. Und das liegt alles nur an einem einzigen Lebewesen: dem kleinen Kater Teddy.
Auf TikTok sorgt der Katzen-Clip für warme Herzen
Katze Freya ist plötzlich voller Lebensfreude
In den Aufnahmen, die die beiden Katzen zusammen zeigen, ist die Ältere plötzlich voller Lebensfreude.
Begeistert springt sie mit ihrem kleinen Freund durch die Wohnung, putzt ihm behutsam die Ohren, kuschelt sich auf der Couch eng an ihn oder geht mit ihm gemeinsam auf Spaziergänge in der Nachbarschaft.
Die beiden sind in kurzer Zeit eindeutig die besten Freunde geworden. Und das sehen auch ihre Besitzer.
Voller Begeisterung schreiben sie in die Caption des Videos, dass das Anschaffen des kleinen Katers auf jeden Fall "die beste Entscheidung jemals" für die Familie war.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/freyathesiberian