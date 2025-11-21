Katze ist immer traurig: Was ihre Besitzer dann machen, verändert ihr Leben

USA - Katze Freya war nie ein sonderlich fröhliches Gemüt. Doch das sollte sich ändern, als ihre Besitzer ihr ein Geschenk der besonderen Art machten.

Der Unterschied ist eindeutig: Katze Freya ohne, ... © TikTok/Screenshot/freyathesiberian

In einem Video, das seither auf TikTok veröffentlicht wurde, sieht man das Leben der Fellnase, wie es bis vor ein paar Monaten noch ausgesehen hat.

Dabei sitzt die Fellnase auf einem der vielen verschiedenen Momentaufnahmen auf einem Stuhl, schaut unzufrieden ins Nichts und kuschelt ihren Kopf dabei tief in das Polster unter sich.

In einem anderen Clip ist sie eng an ihr Kaktus-Kuscheltier geschmiegt, in einem dritten sitzt sie einsam und allein im Flur und schaut traurig an die Decke. Weitere Aufnahmen zeigen sie unglücklich auf ihrem Kratzbaum oder ihrem Körbchen liegen.

Dem Zuschauer wird hier schnell klar: Zufrieden sieht Freya ganz und gar nicht aus.

Und das haben auch ihre Besitzer gemerkt. Kurzerhand entschieden sie sich also dazu, etwas zu ändern - und machten ihrem Samtpfötchen eine kleine Überraschung: Sie holten ihr einen Spielkameraden.

In einem zweiten Teil des Videos, das bereits mehr als 11.000 Mal angeklickt wurde, wirkt Freya plötzlich wie ausgewechselt. Und das liegt alles nur an einem einzigen Lebewesen: dem kleinen Kater Teddy.