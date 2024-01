Katze kämpft sich als Streunerin durchs Leben: Blacky sucht ein neues Zuhause

"Beide waren gesundheitlich gekennzeichnet. Karli hatte schlimmen Schnupfen und Blacky große Narben am Rücken von alten Verletzungen. Was passiert ist, kann man nur vermuten", heißt es über die zwei auf Facebook .

Die etwa im Januar 2021 geborene Samtpfote harrt aktuell in einer Pflegestelle der Tierhilfe Torgau aus, bevor es endlich in ihr Für-Immer-Heim ziehen kann. Wie die Tierhelfer berichten, kam sie dort im Januar 2023 zusammen mit ihrem Vater Karli an, nachdem sie sich zunächst als Streuner durchs Leben gekämpft hatten.

Derzeit lebt Blacky in einer Pflegestelle der Tierhilfe Torgau. Dort fehlt es ihr jedoch an Freigang, den sie sehr vermisst. © Montage: Screenshots/facebook.com/TierhilfeTorgau

Sie sucht ein ruhiges Zuhause, in dem sie als Freigängerin leben kann, denn die Möglichkeit, ihre Umgebung zu erkunden, vermisse sie aktuell sehr. "Ein Traum wäre ein Bauernhof oder Grundstück in ländlichem, verkehrsberuhigtem Umfeld."

Ihr interessiert Euch für Blacky und würdet die schöne Samtpfote gern kennenlernen? Dann meldet Euch am besten gleich per Mail an tierhilfe-torgau@gmx.de. Die Tierhelfer freuen sich über eine kurze Vorstellung Eurerseits sowie des neuen Zuhauses, in das die kleine Dame einziehen kann.

In Sachen Vorbereitung kann die schwarze Schönheit bereits alles auf ihrer To-Do-Liste abhaken: Blacky ist kastriert, zweifach geimpft, gechipt und mehrfach gegen innere und äußere Parasiten behandelt.

"Die Vermittlung erfolgt nach positiver Vorkontrolle und mit Schutzvertrag."