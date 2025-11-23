Katze kam mit Kugel im Bauch ins Tierheim, jetzt soll für Giesela alles besser werden
Kassel - Für die etwa acht Jahre alte Katze Giesela sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein neues Zuhause.
Viel Schönes hat Giesela in ihrem bisherigen Leben leider noch nicht erfahren dürfen. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, kam sie in einem ganz erbärmlichen Zustand zu ihnen.
Giesela war abgemagert, hatte eine schwere Arthritis, ein leicht vergrößertes Herz und schlechte Leberwerte. Allerdings war das längst nicht alles. Beim Röntgen stellte der Tierarzt außerdem fest, dann die Katze ein Diablo-Geschoss im Bauchraum hat. Auf sie war also mit einem Luftgewehr geschossen worden.
Dementsprechend musste Giesela erst einmal geraume Zeit auf der Krankenstation verbringen. Jetzt ist sie zudem kastriert sowie gechippt und darf vermittelt werden.
Für sie werde ein liebevolles Plätzchen bei Katzenfreunden gesucht, die Giesela "erst einmal so nehmen, wie sie ist, und ihr viel Zeit, Liebe und Geduld entgegenbringen", heißt es auf der Webseite.
Giesela ist eine Charakterkatze mit ganz eigenem Kopf
Denn so ganz einfach sei die Fellnase nicht; sondern eine richtige "Charakterkatze", die genau wisse, was sie will und was sie nicht will.
So sei sie zwar generell ihren Menschen sehr zugetan, käme auch an, wenn man eigentlich gerade nichts vor ihr wolle. Allerdings könne sie schon kurze Zeit später wieder genug von den Streicheleinheiten haben und dies dann deutlich zeigen.
Auch lasse sie sich nicht bürsten, weshalb ihr Pflegezustand ein klein wenig zu wünschen übrig lasse. Und das Leberdiätfutter, das sie leider fressen muss, sei auch so gar nicht nach ihrem Geschmack.
Wer Katzen mit einem eigenen Kopf aber mag und ein Plätzchen für Giesela hat, kann sich gerne über das Kontaktformular oder per Telefon unter 0561/8615680 mit der "Wau-Mau-Insel" in Verbindung setzen.
Telefonzeiten sind montags bis freitags zwischen 10 und 12 sowie 16 und 18 Uhr.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel