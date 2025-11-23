Katze kam mit Kugel im Bauch ins Tierheim, jetzt soll für Giesela alles besser werden

Kassel - Für die etwa acht Jahre alte Katze Giesela sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein neues Zuhause.

Katze Giesela musste ihre erste Zeit im Tierheim leider auf der Krankenstation verbringen. © Bild-Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Viel Schönes hat Giesela in ihrem bisherigen Leben leider noch nicht erfahren dürfen. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, kam sie in einem ganz erbärmlichen Zustand zu ihnen.

Giesela war abgemagert, hatte eine schwere Arthritis, ein leicht vergrößertes Herz und schlechte Leberwerte. Allerdings war das längst nicht alles. Beim Röntgen stellte der Tierarzt außerdem fest, dann die Katze ein Diablo-Geschoss im Bauchraum hat. Auf sie war also mit einem Luftgewehr geschossen worden.

Dementsprechend musste Giesela erst einmal geraume Zeit auf der Krankenstation verbringen. Jetzt ist sie zudem kastriert sowie gechippt und darf vermittelt werden.

Für sie werde ein liebevolles Plätzchen bei Katzenfreunden gesucht, die Giesela "erst einmal so nehmen, wie sie ist, und ihr viel Zeit, Liebe und Geduld entgegenbringen", heißt es auf der Webseite.