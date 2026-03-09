Kein Umzug mit Katze möglich? Mila versteht die Welt nicht mehr

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Mila wurde wegen des Umzugs ihrer Vorbesitzer im Münchner Tierheim abgegeben. Findet sie ein neues Zuhause?

Mila sehnt sich nach einem ruhigen Plätzchen bei Menschen mit Katzenerfahrung. © Tierheim München

Mila wurde im September 2024 geboren und sucht ein ruhiges und strukturiertes Heim ohne Kinder.

"Sie reagiert sensibel auf Umweltreize und ist im Umgang mit neuen Situationen noch sehr unsicher", berichten ihre Pfleger. Daher sollten künftige Halter Erfahrung im Umgang mit Katzen mitbringen und deren Körpersprache sicher einschätzen können.

Da Mila nichts von Artgenossen hält, wird sie nur in Einzelhaltung vermittelt. Sie sucht einen Platz in einer Wohnung mit einem vernetzten Balkon, sodass sie sich auch mal die Sonne auf den Pelz scheinen lassen kann.

Die Stubentigerin ist grundsätzlich zutraulich - braucht aber etwas Zeit, wenn sie neue Menschen kennenlernt.

Nähe und Streicheleinheiten genießt sie nach ihren eigenen Regeln.