Katze mit Zettel ausgesetzt: Als Frau die Notiz liest, wird ihr eines sofort klar

Northport (New York, USA) - Diese Transportbox ließ eine Frau in Long Island nicht mehr los, nachdem sie vergangenen Monat mit ihrem Auto morgens daran vorbeigefahren war. Die Box hatte neben einem Stoppschild gestanden. Einige Stunden später ging die New Yorkerin der Sache zu Fuß nach. Zusammen mit ihrem Sohn wurde sie fündig. An der Box hing ein Zettel, darin saß eine verzweifelte Katze.

An dieser Transportbox, in der Mittens steckte, hing dieser handgeschriebene Zettel. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/northportcatrescue

Da es auch schon im Mai eine sehr heiße Phase in New York gab, nahm die Frau das arme Tier sofort mit zu sich nach Hause. Dort stürzte sich Mittens, wie die Katze bald heißen sollte, vor allem auf das Wasser, das ihre Finderin ihr bereitstellte.

Bleiben konnte die Samtpfote jedoch nicht. Und so landete sie bald bei der "Northport Cat Rescue Association". Dort nahm die Leiterin Lora Wild sie in Empfang - und warf direkt einen Blick auf den handgeschriebenen Zettel.

Beim Lesen wurde der Tierschützerin sofort eines klar: "Wer auch immer sie hatte, hat sie definitiv geliebt (...) Die Person muss schlichtweg verzweifelt gewesen sein", sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Laut der Notiz stammte Mittens ursprünglich aus Kentucky. Sie sei eine liebe, verschmuste Katze, hieß es in der Notiz, die mit den Worten "Bitte kümmert euch um mich" endete.

Trotz all ihres Verständnisses für die Person, die den Stubentiger ausgesetzt hatte, wollte Wild eines noch klarstellen.