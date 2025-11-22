Katze möchte als Einzelprinzessin herrschen: Findet Jelly ihr Happy End?
München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Jelly kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Hier hofft sie nun, ein Zuhause bei liebevollen Menschen zu finden.
Sie wurde ungefähr 2024 geboren. Jelly mag keine Kinder und braucht ein ruhiges Zuhause.
Auch mit anderen Katzen ist sie unverträglich und möchte als Einzelprinzessin gehalten leben. Bei der Haltung in einer Wohnung sollte ihr ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen.
Jelly ist zunächst etwas ängstlich. Wenn man ihr Zeit gibt, wird sie zutraulich und ist dann verschmust und verspielt, berichten ihre Pfleger im Tierheim.
Dazu bringt die Samtpfote eine Portion Temperament mit: Jelly zeigt, zeigt deutlich, wenn ihr etwas nicht passt. Sie sucht daher Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Katzen haben. In ihrem künftigen Zuhause sollte es klare Regeln geben. Außerdem muss Jelly ausreichend beschäftigt und ausgelastet werden, damit sie ein glückliches Leben führen kann.
Möchtest Du Jelly kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Tierheim und vereinbare einen Termin zum Besuch im Katzenhaus.
Kaninchen verliert Partner und trifft im Tierheim in München auf Schicksalsgenossen
Angora-Mix-Kaninchen Lilly, geboren im Januar 2023, kam ins Tierheim, weil ihr Partnertier verstarb. Hier lernte sie den Farbenzwerg Jimmy kennen. Er wurde im Januar 2021 geboren und hatte zuvor ebenfalls sein Partnertier verloren.
Die Schicksalsgenossen lieben sich innig und werden nur gemeinsam vermittelt.
Lilly ist ein sehr neugieriges, liebes und verfressenes Kaninchen, das schnell Vertrauen fasst und mit ihrer aufgeweckten Art begeistert, berichten ihre Pfleger. Als Angora-Mix benötigt sie regelmäßige Fellpflege: Sie muss gebürstet und bei Bedarf auch geschoren werden, um ihr Wohlbefinden zu sichern.
Jimmy ist etwas zurückhaltend, aber ein sehr sanftes Kaninchen. Am liebsten kuschelt er mit seiner neuen Liebe Lilly. Aufgrund Jimmys bisheriger Haltung und wegen Lillys Rasse wird das Duo nur in Innenhaltung vermittelt. Dabei sollte dem Paar eine Fläche von mindestens sechs Quadratmeter zur Verfügung stehen.
Alles Weitere zu den Haltungsanforderungen an Kaninchen erfährst Du im Kleintierhaus. Melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000530 und lerne die Hoppler persönlich kennen.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)