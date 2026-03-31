Katze muss nach fünf Jahren zurück ins Tierheim: Der Grund ist für Pfleger unbegreiflich
Bridgewater (New Jersey, USA) - Er kann nicht das Geringste für diese Situation - und scheint auch nicht zu begreifen, wie er da hineingeraten konnte. Nach fünf Jahren ist Kater Zeke kürzlich wieder in sein altes Tierheim "Beacon Of Hope Animal Rescue" in Bridgewater, New Jersey, gebracht worden. Der Grund, warum ihn seine Besitzer plötzlich nicht mehr haben wollen, ist für seine Pfleger wie ein Stich ins Herz.
Das Paar, das Zeke all die Jahre ein Zuhause geboten hat, lässt sich scheiden. Mit dem armen Tier will jetzt keiner der beiden mehr etwas zu tun haben.
"Unverschuldet sitzt er nun wieder im Käfig - verwirrt, ängstlich und voller Sehnsucht nach seinem früheren Leben", schreibt das Tierheim Anfang der Woche auf Instagram.
Dazu posten die Mitarbeiter ein herzzerreißendes Video, in dem der verstoßene Stubentiger traurig in die Kamera blickt - und vor Ort ziemlich verunsichert wirkt.
"Anfangs ist er schüchtern (verständlich), aber gebt ihm etwas Zeit … und oh, er liebt Streicheleinheiten. Die Art von Streicheleinheiten, bei denen er sich ankuschelt, die Augen schließt und sich endlich wieder sicher fühlt", heißt es im Posting.
Seitdem hat sich zum Glück einiges getan.
Kater Zeke kann auf baldiges Happy End hoffen
Das Insta-Video hat nämlich einen Nerv getroffen. Mehr als 360.000 Klicks sind inzwischen zusammengekommen. Aber nicht nur das: Auch aufrichtiges Interesse gibt es an der Katze.
Entsprechend begeistert hat sich das Tierheim wenige Tage später zurückgemeldet.
"Wir sind überwältigt von der unglaublichen Anteilnahme und Unterstützung für Zeke. Wir haben so viele Bewerbungen erhalten und prüfen jede einzelne sorgfältig, um das allerbeste Zuhause für ihn zu finden", heißt es in einem weiteren Instagram-Beitrag.
"Vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat, um diesem lieben Jungen das Leben zu ermöglichen, das er verdient - das bedeutet uns wirklich alles", schreibt das Team abschließend.
Kater Zeke wird sich also wohl schon bald über ein neues Zuhause freuen können.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/beaconofhopeanimalrescue