Kein Umzug mit Katze? Mila versteht die Welt nicht mehr

Im Münchner Tierheim wartet die sensible Katze Mila auf ein eneues Zuhause. Ihre Besitzer sind umgezogen und haben sie nicht mitgenommen.

Von Friederike Hauer

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Mila wurde wegen des Umzugs ihrer Vorbesitzer im Münchner Tierheim abgegeben. Findet sie ein neues Zuhause?

Mila sehnt sich nach einem ruhigen Plätzchen bei Menschen mit Katzenerfahrung.  © Tierheim München

Mila wurde im September 2024 geboren und sucht ein ruhiges und strukturiertes Heim ohne Kinder.

"Sie reagiert sensibel auf Umweltreize und ist im Umgang mit neuen Situationen noch sehr unsicher", berichten ihre Pfleger. Daher sollten künftige Halter Erfahrung im Umgang mit Katzen mitbringen und deren Körpersprache sicher einschätzen können.

Da Mila nichts von Artgenossen hält, wird sie nur in Einzelhaltung vermittelt. Sie sucht einen Platz in einer Wohnung mit einem vernetzten Balkon, sodass sie sich auch mal die Sonne auf den Pelz scheinen lassen kann.

Die Stubentigerin ist grundsätzlich zutraulich - braucht aber etwas Zeit, wenn sie neue Menschen kennenlernt.

Nähe und Streicheleinheiten genießt sie nach ihren eigenen Regeln.

Katze mag nicht bedrängt werden: Wer liebt Mila nach ihren Regeln?

Mila hat auch eine zutrauliche Seite, wenn man ihr mit Geduld und Einfühlungsvermögen begegnet.  © Tierheim München
Aufgrund ihrer Unsicherheit kann Mila teilweise überfordert reagieren. Werden ihre Signale nicht beachtet und man bedrängt sie weiter, versteht sie keinen Spaß mehr und fährt ihre Krallen aus. Trotzdem sucht sie auch den Kontakt zu Menschen. Das Tierheim hofft auf geduldige Halter, die Mila trotz ihrer Eigenheiten eine Chance geben.

Bist Du das große Los der Katze? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.

Umzug mit Katze: Veränderung stellt sensible Samtpfoten vor Herausforderung

Katzen wie Mila sind sehr anfällig für Stress und können schon durch kleine Veränderungen verunsichert werden.  © Tierheim München

Auch für Katzen, die nicht so empfindlich wie Mila sind, bedeutet ein Umzug viel Stress. Bestenfalls kann man sein Haustier davon abschotten und es in der kritischen Zeit zum Beispiel zu Freunden geben. Gewohnte Abläufe sollte man dabei trotzdem nicht vernachlässigen.

Im neuen Zuhause sollte der Katze dann zunächst ein kleiner, abgeschlossener Raum zur Verfügung stehen. Hier kann sie in Ruhe ankommen. Erst nach der Beseitigung des Chaos sollte sie Zutritt zu ihrer kompletten Umgebung erhalten.

Weitere hilfreiche Tipps zum Thema "Umzug mit Katze" findest Du auch im Ratgeber des Münchner Tierheims.

Für jede Veränderung muss man dem Tier genügend Zeit gewähren, sodass es sich darauf einstellen kann, mahnt das Tierheim. Gerade bei sensiblen Samtpfoten sind hier Geduld und Einfühlungsvermögen ratsam.

Titelfoto: Tierheim München (2)

