Katze trifft auf Pferd: Was dann passiert, wärmt so viele Herzen

Niederlande - Diese beiden verzücken gerade die Instagram-User. Spätestens seit die Katze und das Pferd aus den Niederlanden seit Mitte Februar in trauter Zweisamkeit zu sehen sind, wärmen sie unzählige Herzen. Der Grund: Die ungleichen Tiere wirken in der Aufnahme geradezu verliebt.

In mehreren Videos von Tierbesitzerin Elvira sind die Katze und das Pferd in trauter Zweisamkeit zu sehen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/elviravandeputte

Sie haben beide vier Beine und ein schwarzes Fell. Doch an dieser Stelle hören die Gemeinsamkeiten bereits langsam auf. Das hindert die Samtpfote und das Pferd allerdings nicht im Geringsten daran, Zärtlichkeiten auszutauschen.

Dabei setzt das Schnurrhaar auch seine Zunge ein, um den übergroßen Fellfreund ein wenig sauberzumachen.

Das entsprechende Video, in dem sich die Tiere auch gegenseitig aneinander schmiegen, hat mittlerweile 8,6 Millionen Klicks auf Instagram erreicht, dazu mehr als 900.000 Likes.

Kein Wunder, dass viele User in der Kommentarspalte regelrecht von der liebevollen Freundschaft der Tiere schwärmen und Tausende Nachrichten und Herzchen-Emojis hinterlassen.

In einem Interview mit Newsweek verriet deren Frauchen diese Woche, dass dieser besondere Moment vermutlich einen ernsteren Hintergrund hatte.