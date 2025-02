Katze sitzt vor Karton und miaut ganz seltsam: Als Frauchen Grund entdeckt, geht ihr das Herz auf

Hobart (Washington) - Was war das für ein seltsames Miauen? Ashley Saldana aus Hobart, Washington, schmiss im vergangenen Monat direkt ihre Kamera an, als sie die ungewöhnlichen Laute ihrer Katze Pudding hörte. Was mit dem Tier los war, ahnte sie allerdings nicht.

Neben dem Miauen von Pudding ist noch ein zweites zu hören. Also hebt die US-Amerikanerin den Karton vorsichtig an. Dort sitzt der Grund: Katze Poppy, die beim Spielen versehentlich darunter geraten ist.

In dem Video, das inzwischen ein millionenfach geklickter Hit ist, geht die Frau zu dem Stubentiger, der vor einem Karton sitzt. Als Saldana genauer hinsieht, entdeckt sie ein Loch, das Pudding bereits in die Pappe gebissen hat.

Pudding hatte bereits ein Loch in den Karton gebissen, weil sie ihre Artgenossin Poppy befreien wollte, die sich dort beim Spielen versehentlich eingesperrt hatte. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/soccercatmom

Sie erzählte dem US-Magazin, dass Pudding und Poppy Kartons lieben und dass sie in der Nacht vor der Aufnahme des TikTok-Clips immer wieder in den Karton geklettert seien. Deshalb habe sie ihn vorsichtshalber umgedreht.

Aber genau das war der Grund, warum Poppy überhaupt in diese missliche Lage geraten konnte. "Also, am nächsten Morgen kam ich runter und begann zu filmen, weil Puddings Miauen so seltsam war", erklärte Saldana.

"Das war allerdings, bevor mir klar wurde, dass sie so miaute, weil sie Angst hatte und versuchte, ein Loch in die Schachtel zu beißen, um Poppy zu retten, die irgendwie unter der Schachtel gefangen war", ergänzte sie.

Immerhin: Die unglückliche Situation hat dem Frauchen gezeigt, wie sehr sich Pudding im Notfall für Poppy einsetzt. Ihr virales Video ist mit 7,7 Millionen Klicks und mehr als 880.000 Likes ohnehin über jeden Zweifel erhaben.