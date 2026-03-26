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Katze taucht nach sieben Jahren wieder auf: Was dann passiert, bricht Besitzerin das Herz

Nicole Waite aus Großbritannien hatte ihren alten Kater Sooty längst für tot gehalten, als er in diesem Monat nach sieben Jahren in ihrem Garten auftauchte.

Von Christian Norm

Großbritannien - Sie traute ihren Augen nicht. Nicole Waite aus Großbritannien hatte ihren alten Kater Sooty längst für tot gehalten, als er in diesem Monat nach sieben Jahren plötzlich in ihrem Garten auftauchte. Doch das inzwischen 14 Jahre alte Schnurrhaar brach seiner Besitzerin bald darauf noch einmal das Herz - denn er ließ sie nicht an sich heran, verschwand bald darauf erneut.

Nicole Waite traute ihren Augen nicht, als sie Kater Sooty nach sieben Jahren in ihrem Garten sitzen sah.
Nicole Waite traute ihren Augen nicht, als sie Kater Sooty nach sieben Jahren in ihrem Garten sitzen sah.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/willowtreewitch_

Bereits vor sieben Jahren war ein Riss durch die Beziehung der beiden gegangen. Sooty war nicht nur untröstlich, weil seine beste Freundin, Waites andere Katze, gestorben war. Er wurde auch sehr eifersüchtig, als seine Besitzerin ein weiteres Baby bekam.

Schließlich blieb die Samtpfote immer häufiger im Garten, ließ sich bald darauf von den Nachbarn füttern, die immer mehr zu seinen "Ersatz-Besitzern" wurden.

Letzten Endes verschwand Sooty vor sieben Jahren aber ganz. "Ich sah ihn immer seltener, nur noch aus der Ferne, und schließlich sah ich ihn gar nicht mehr", sagte Waite diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

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Umso erstaunlicher war seine Rückkehr. Doch woran erkannte die Britin, dass es wirklich ihre Katze war - und woher hatte der tierische Ausreißer das Halsband?

Nicole Waite zeigt Begegnung und alte Aufnahmen von Kater Sooty in TikTok-Videos

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Sooty verschwand nach einer Weile, wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Sooty verschwand nach einer Weile, wurde seitdem nicht mehr gesehen.  © TikTok/Screenshot/willowtreewitch_

Waite erklärte dem US-Magazin, dass sie ihren geliebten Sooty dank einer markanten Kerbe im Ohr sofort wiedererkannt habe.

"Ich rannte schnell in die Küche, um Leckerlis zu holen, und Sooty saß immer noch da (...) Ich habe jetzt Hunde. Aber ich dachte, die Leckerlitüte könnte ihn anlocken. Er sah mich nur an. Ich sagte ihm, dass ich ihn vermisst hatte, und weinte bitterlich."

Die junge Mutter filmte ihren alten Fellfreund auch.

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In dem entstandenen Video blickt das Tier seine Besitzerin sehr intensiv an. Der Clip ist inzwischen auf ihrem TikTok-Account abrufbar, ebenso ein zweiter, in dem sie alte Aufnahmen vor Sootys Verschwinden zusammengeschnitten hat.

Das Halsband, dass Sooty bei ihrer neuesten Begegnung trug, verortet Waite unterdessen bei ihren Nachbarn. Sie vermutet, dass sie es ihm ursprünglich umgemacht haben.

Jetzt hofft die TikTokerin zwar noch auf ein weiteres Wiedersehen. Doch sie vermutet, dass ihr Kater sich auf diese Weise für immer von ihr verabschiedet hat.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/willowtreewitch_

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