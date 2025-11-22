Katze vor der Einschläferung gerettet: Nun wartet diese Mieze auf ein neues Zuhause

Los Angeles (USA) - Peppermints Weg war tragisch: Erst wurde der niedliche Kater schwer verletzt, dann nahezu eingeschläfert. Nun hoffen Tierschützer, ein Zuhause für ihn zu finden.

Peppermint hatte keinen einfachen Start ins Leben. Nun will das Katzencafé, in dem die Fellnase vorübergehend wohnt, eine neue Familie für ihn finden. © Instagram/crumbs_whiskers

Ein rührendes Video, das das Katzencafé Crumbs & Whiskers in Los Angeles auf seinem Instagram-Kanal teilte, sorgte bei den Followern für große Aufmerksamkeit.

In dem Clip ist der schwarz-weiße Kater Peppermint zu sehen, der Tag für Tag am Eingang des Cafés sitzt - offenbar in der Hoffnung, dort Menschen zu begegnen, die sich in ihn verlieben.

Die einjährige Tuxedo-Katze lebt seit sechs Monaten im Café und gehört damit zu den Langzeitbewohnern.

Das Team von Crumbs & Whiskers, dem ersten Katzencafé in Los Angeles, arbeitet eng mit der Tierschutzorganisation Kitten Rescue zusammen. Seit der Eröffnung 2016 konnten bereits mehr als 1000 Katzen vermittelt werden.

"Er ist ein absoluter Schatz", sagte Filialleiterin Naia Mitchell gegenüber Newsweek. "Anfangs war er schüchtern, aber inzwischen ist er ein liebevoller Schmusekater, der gern mit anderen Katzen spielt. Er ist sehr sozial, mag Streicheleinheiten und Leckerlis, auch wenn er kein klassischer Schoßkater ist."

Trotz seines freundlichen Wesens wird Peppermint immer wieder von Besuchern übersehen. Die angespannte Lage in vielen US-Tierheimen erschwert die Suche nach einem neuen Zuhause zusätzlich.