Katze wehrt sich heftig und gibt dämonische Laute von sich: Das ist der Grund!

USA - Hazel, die Katze von Kiara Burns, hat sich den Titel "Dämon" definitiv verdient! Denn die Schreie, die das Tier von sich gibt, als seine Besitzerin versucht es in die Transportbox zu manövrieren, klingen kaum noch nach einem süßen Miauen. Auf TikTok hielt die junge Frau die laute und nervenaufreibende Aktion fest, die Nachbarn vermutlich am Wohl von Katze Hazel zweifeln ließen ...

Kiara Burns versucht verzweifelt ihre Katze Hazel in die Transporttasche zu bekommen. Doch die schreit und faucht wie ein Dämon, der um sein Leben kämpft! © Bildmontage/Screenshots: TikTok/kiaracburns

Schrill und laut ging es am 18. August in der Wohnung von TikTokerin Kiara Burns zu. Die versuchte nämlich ihre Katze Hazel zum Tierarzt zu bringen. Nicht ohne Gegenwehr - denn offenbar hatte das Kätzchen mit dem roten Fell so gar keine Lust auf einen Arztbesuch.

Transportbox? Nein danke! Das machte Hazel mit gefährlichem Fauchen und Schreien klar, die ihr den Titel "Dämon" oder "Dämonenkatze" einbrachten.

Mehr als 1,5 Millionen Menschen haben sich den Clip bereits angesehen. Offenbar ist Kiara mit einer Katze, die sich gegen den Gang zum Tierarzt wehrt nicht allein. Viele TikTok-User berichteten von ähnlichen Ereignissen mit ihren Stubentigern.

Der Grund dafür ist recht einfach: Katzen - besonders jene, die nur für den Gang zum Tierarzt ihr Zuhause verlassen und in eine Transportbox oder -tasche müssen - assoziieren den mobilen Käfig mit schlechten Erfahrungen. Schmerzen durch Spritzen und Stress bei der Autofahrt und beim Tierarzt selbst zum Beispiel.