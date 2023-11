Katze wird mit Pfeil in den Kopf geschossen und überlebt: Röntgenaufnahmen offenbaren wahres Wunder

"Es sah nicht so aus, als ob sie überleben könnte, aber sie hielt es lange genug durch, bis das Blut trocken war, und lief immer noch durch den Apartmentkomplex", sagte Dancer dem US-Nachrichtensender KPRC 2 .

Auch Susan Dancer, eine zertifizierte Ermittlerin im Bereich Tierquälerei, die für die Tierschutzorganisation " Texas Blessings Rescue ", arbeitet, traf am 1. November am Tatort ein. Sie begriff auf den ersten Blick, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handeln musste: Der Calico-Katze wurde eiskalt ins Gesicht geschossen.

Anwohner konnten gar nicht glauben, wie die Fellnase in einem derartigen Zustand überleben konnte und benachrichtigten sofort die örtlichen Behörden, die Tierschützer zu dem Apartment schickten.

Es musste bereits ihr neuntes Leben sein, denn die Katze hing offenbar sehr daran. Obwohl ihr ein Pfeil im Kopf steckte, lief sie immer noch durch den Apartmentkomplex in West Columbia im US-Bundesstaat Texas.

Der Pfeil verfehlte Auge, Gehirn sowie Schädel und richtete weniger innere Verletzungen an, als zunächst angenommen. © Bildmontage/Screenshots: Facebook/Texas Blessings Rescue (2)

Röntgenbilder offenbarten ein wahres Wunder: "Es ist ehrlich gesagt ein Schock, dass sie am Leben war und damit leben konnte, und ich habe das Gefühl, dass sie [den Pfeil] ein paar Tage lang drin hatte", sagte Dr. Lucy Pustejovsky von der Matagorda Tierklinik.

"Allein so, wie der Pfeil in diesem Winkel einschlug, verfehlte er den eigentlichen Knochenteil des Schädels", fügte sie hinzu. Der Pfeil wurde an beiden Enden abgesägt und während einer Operation aus dem Kopf der Katze entfernt.

Ihre Besitzer, die sie Eloise tauften, übergaben sie an die Tierretter. Denn weil sie ihrem Kätzchen Freigang gewährten, setzten sie das Tier nicht nur einem Tierquäler aus, sondern verstießen ebenfalls gegen das Gesetz: In der Stadt West Columbia dürfen Katzen nämlich nur in Wohnungen und Häusern gehalten werden.

Eloise hat nun einen neuen Namen: Miracle (dt. Wunder). Dr. Pustejovsky meinte nach der OP: "Sie schnurrt und atmet immer noch gut, hat guten Appetit und ist bereit, die Gegend zu erkunden."

Dennoch könnte es noch Wochen dauern, bis sich die Calico-Katze von dem Trauma erhole.