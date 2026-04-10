Paar sitzt in Kneipe: Als Katze um die Ecke kommt, staunen die beiden nicht schlecht

Brighton (Großbritannien) - Dass Katzen oft sehr eigenwillige Charaktere sind, dürfte kein Geheimnis sein. Ein Pärchen aus England erfuhr das am eigenen Leib, nachdem es sich einen bösen - ja, fast unverzeihlichen - Fehltritt geleistet hatte.

Katze Mini ist ihren Besitzern mal eben ins Pub gefolgt. © Bildmontage: TikTok/lucyxburton

Lucy Burton saß mit ihrem Partner, ihrem Baby und dem gemeinsamen Hund gemütlich auf der Terrasse des Pubs "The Park View" in Brighton, als plötzlich eine schwarz-weiße Katze auf dem Baugerüst auftaucht, das das Gebäude einzäunt.

Die Samtpfote schaut die beiden mit einem fast schon vorwurfsvollen Blick an und fängt an zu miauen. Da staunt sogar der Hund, der nur schwer zurückzuhalten ist und seine Kumpeline offenbar erkannt hat.

Ein Video, das die Britin bei TikTok hochgeladen hat, klärt die bisher noch unspektakuläre Situation dann allerdings auf. Denn bei der Mieze handelt es sich um Mini, die eigenes Hauskatze des Paares, die ihren Besitzern mal eben in die Kneipe gefolgt ist.

Der Grund scheint ein ganz einfacher zu sein: Hunger. Die Britin schreibt zu dem Clip: "Wir haben die Fütterungszeit unserer Katze vergessen, weil wir im Pub waren, also kam sie, um uns zu suchen."

Frechheit, wird sich Mini gedacht haben und ist der Familie wohl gefolgt, um sich zu holen, was ihr zusteht.