Paar sitzt in Kneipe: Als Katze um die Ecke kommt, staunen die beiden nicht schlecht
Brighton (Großbritannien) - Dass Katzen oft sehr eigenwillige Charaktere sind, dürfte kein Geheimnis sein. Ein Pärchen aus England erfuhr das am eigenen Leib, nachdem es sich einen bösen - ja, fast unverzeihlichen - Fehltritt geleistet hatte.
Lucy Burton saß mit ihrem Partner, ihrem Baby und dem gemeinsamen Hund gemütlich auf der Terrasse des Pubs "The Park View" in Brighton, als plötzlich eine schwarz-weiße Katze auf dem Baugerüst auftaucht, das das Gebäude einzäunt.
Die Samtpfote schaut die beiden mit einem fast schon vorwurfsvollen Blick an und fängt an zu miauen. Da staunt sogar der Hund, der nur schwer zurückzuhalten ist und seine Kumpeline offenbar erkannt hat.
Ein Video, das die Britin bei TikTok hochgeladen hat, klärt die bisher noch unspektakuläre Situation dann allerdings auf. Denn bei der Mieze handelt es sich um Mini, die eigenes Hauskatze des Paares, die ihren Besitzern mal eben in die Kneipe gefolgt ist.
Der Grund scheint ein ganz einfacher zu sein: Hunger. Die Britin schreibt zu dem Clip: "Wir haben die Fütterungszeit unserer Katze vergessen, weil wir im Pub waren, also kam sie, um uns zu suchen."
Frechheit, wird sich Mini gedacht haben und ist der Familie wohl gefolgt, um sich zu holen, was ihr zusteht.
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Ob sich Katze Mini wohl öfter in Pubs herumtreibt?
Lucys Partner lässt sich natürlich schnell erweichen, wie die nächsten Augenblicke zeigen. Denn schon steht er auf der anderen Seite der Brüstung und nimmt die Katze liebevoll in den Arm, als wolle er sich bei ihr für den Fauxpas zu entschuldigen.
Das Video hat in der Internetgemeinde großen Anklang gefunden, wurde mittlerweile rund 2,4 Millionen Mal angeschaut und zahlreich kommentiert. Besonders witzig: Das Pub hat ebenfalls einen Kommentar samt lachendem Emoji unter dem Post hinterlassen: "Wir können bestätigen, dass sie ein Stammgast ist."
Andere geben Mini absolut Recht und sagen: "Es wäre mir so peinlich, wenn meine Katze mich im Pub erwischen würde."
Lucy nimmt es auch in den folgenden Tagen noch mit Humor. Während eines Spaziergangs mit Baby und Hund zwei Tage später schwenkt sie ihre Handykamera im Park herum auf der Suche nach Mini. Doch Fehlanzeige!
"Ich weiß, dass ich Mini nicht begegnen werde, weil sie im Pub ist", lautet die Caption. "Mini war einmal 24 Stunden lang verschwunden, und jetzt frage ich mich, ob sie die ganze Zeit in der Kneipe war." Wir werden es wohl nie erfahren.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/lucyxburton