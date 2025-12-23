Katzedame Nora ist zutraulich und aktiv: Doch bei Artgenossen wird sie zum Biest!

Berlin - Katze Nora (1,5 Jahre) ist hübsch, zutraulich und wartet auf das große Glück. In ihrem neuen Zuhause will die Samtpfote unbedingt als Einzelprinzessin leben.

Katzendame Nora (1,5 Jahre) aus dem Berliner Tierheim sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Seit rund einem Monat lebt die selbstbewusste Nora nun schon im Berliner Tierheim. Die Katzendame weiß, was sie will – und was nicht!

Menschen gegenüber ist Nora offen, verschmust und anhänglich. Doch bei anderen Katzen hört der Spaß schnell auf: Artgenossen werden gerne schon einmal gemobbt, zum Beispiel, indem das Katzenklo dauerhaft blockiert wird.

In ihrem künftigen Heim will Nora daher unbedingt von unliebsamer Konkurrenz verschont bleiben. Mit genug Zeit und Zuwendung erobert man aber schnell das Herz der Hübschen!

Außerdem sollte Noras Reich ausreichend Platz zum Toben sowie Freigang bieten, damit ihre Abenteuerlust gestillt wird.

Draußen Mäuse jagen, drinnen kuscheln und sich wie eine Königin verwöhnen lassen - so sieht Noras Traum vom Leben aus.