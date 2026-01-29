"Kein hübsches Accessoire!" Rassekatze braucht endlich Beständigkeit

Delitzsch - Quinn aus dem Tierheim Delitzsch verlor erst seine Partnerkatze und dann auch noch sein Zuhause. Jetzt sucht er Freunde an seiner Seite, die in ihm mehr als eine Rassekatze sehen.

Quinn sucht ein Zuhause, in dem er nicht nur aufgrund seiner Rasse erwünscht ist. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

In den vergangenen Monaten hat der fünf Jahre alte Quinn einiges einstecken müssen. Wie das Tierheim Delitzsch in einem Facebook-Post berichtet, wurde ihm erst seine Partnerkatze und dann auch noch sein Zuhause genommen.

Diese Verluste würden der Rassekatze sehr zu schaffen machen. "Was bleibt, ist ein leiser, trauriger Kater, der nicht versteht, warum plötzlich alles weg ist, was ihm Sicherheit gegeben hat", so die Helfer.

Damit Quinns Einsamkeit so bald wie möglich ein Ende hat, suchen die Delitzscher mit Nachdruck nach einem Zuhause für ihren Schützling.

Dabei ist ihnen wichtig, dass der Kater nicht nur wegen seiner Rasse adoptiert wird. "Quinn ist kein 'Bonus', kein Prestigeobjekt, kein hübsches Accessoire wegen seiner Rasse. Er ist ein fühlendes Wesen, das Nähe braucht, Beständigkeit und vor allem wieder eine Partnerkatze an seiner Seite", heißt es. So soll er endlich als der liebevolle Fellfreund geliebt werden, der er ist.