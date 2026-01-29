Katzen tummeln sich plötzlich am Bücherregal: Dann erkennt ihre Besitzerin den Grund

Netz - Hatten diese beiden Katzen eine Leidenschaft fürs Lesen entwickelt oder was war der Grund, dass sie sich plötzlich am Bücherregal versammelten?

Was hatte die beiden Katzen so neugierig gemacht? Als ihr Frauchen es herausfand, bekam sie einen Schock. © Instagram/habibithecatt

Die Besitzerin der beiden Fellnasen hatte zunächst bemerkt, dass sich eines der Kätzchen stark auf den Kühlschrank fixierte. Zunächst nahm sie an, dass ihr Haustier womöglich eine Spinne gesehen hatte.

Wenig später richteten jedoch beide Katzen ihren Blick unablässig auf den Bücherschrank.

"Es war verdächtig und ich wusste, dass sich dort etwas befand - ich wusste nur nicht, was es war", sagte die Frau gegenüber Newsweek. "Es hätte buchstäblich alles sein können."

In einem viralen Video auf ihrem Instagram-Kanal "habibithecatt" ist zu sehen, wie sie sich auf Augenhöhe der Katzen hinunterbeugt, um das Bücherregal selbst zu inspizieren.

Da bemerkte sie, was die Aufmerksamkeit der beiden Katzen erregt hatte: eine Maus, die sie direkt anstarrte.

"Es war ein kleiner Schockmoment, aber ich sah sofort, wie klein und niedlich sie war", sagte die Tierbesitzerin - und beschloss sogleich, zu handeln.