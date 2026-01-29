Katzen tummeln sich plötzlich am Bücherregal: Dann erkennt ihre Besitzerin den Grund
Netz - Hatten diese beiden Katzen eine Leidenschaft fürs Lesen entwickelt oder was war der Grund, dass sie sich plötzlich am Bücherregal versammelten?
Die Besitzerin der beiden Fellnasen hatte zunächst bemerkt, dass sich eines der Kätzchen stark auf den Kühlschrank fixierte. Zunächst nahm sie an, dass ihr Haustier womöglich eine Spinne gesehen hatte.
Wenig später richteten jedoch beide Katzen ihren Blick unablässig auf den Bücherschrank.
"Es war verdächtig und ich wusste, dass sich dort etwas befand - ich wusste nur nicht, was es war", sagte die Frau gegenüber Newsweek. "Es hätte buchstäblich alles sein können."
In einem viralen Video auf ihrem Instagram-Kanal "habibithecatt" ist zu sehen, wie sie sich auf Augenhöhe der Katzen hinunterbeugt, um das Bücherregal selbst zu inspizieren.
Da bemerkte sie, was die Aufmerksamkeit der beiden Katzen erregt hatte: eine Maus, die sie direkt anstarrte.
"Es war ein kleiner Schockmoment, aber ich sah sofort, wie klein und niedlich sie war", sagte die Tierbesitzerin - und beschloss sogleich, zu handeln.
Katzenbesitzerin braucht drei Stunden, um Maus einzufangen
Da sie im Winter schon mehrfach Baby-Mäuse aus ihrem Garten gerettet hatte, hatte die Frau keine Angst vor den kleinen Nagern. Ihr Augenmerk richtete sich darauf, wie sie das winzige Tierchen sicher nach draußen bringen konnte. Zuerst versuchte sie, mit hoher, sanfter Stimme zu sprechen, um der Maus zu signalisieren, dass sie keine Gefahr darstellte.
Die Maus rührte sich jedoch nicht von der Stelle, solange die Katzen in der Nähe waren. Da sperrte sie die Samtpfoten nach draußen und begann umgehend mit der Rettungsaktion.
Etwa drei Stunden lang versuchte sie, die Maus zu retten, und fing sie schließlich mit einem Vorhang ein, nachdem sie ihre Möbel verschoben und versucht hatte, sie zur Tür zu lotsen.
"Ich habe kurz darüber nachgedacht, sie eine Weile im Haus zu behalten, um zu überprüfen, ob sie verletzt war, aber meine beiden Stubentiger und auch mein Hund wären völlig durchgedreht", sagte die Frau. "Also habe ich sie zurück in den Garten gebracht und ihr ein paar Nüsse gegeben, bevor ich sie freigelassen habe."
Ende gut, alles gut: Allerdings hören die Katzen jetzt nicht mehr damit auf, um das Bücherregal zu kreisen - denn sie scheinen davon überzeugt zu sein, dass sich die Maus noch immer vor ihnen versteckt.
Titelfoto: Instagram/habibithecatt