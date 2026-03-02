Katzen lernen Baby kennen: Was dann eine von ihnen tut, geht so vielen ans Herz

Los Angeles (Kalifornien, USA) - "Niemand bereitet einen auf all diese Gefühle vor", schreiben die frischgebackenen Eltern Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil neben einem Instagram-Video. Darin stellen sie ihrem Erstgeborenen ihre kleine Baby-Tochter Jazelle vor, die vor wenigen Tagen in Los Angeles zur Welt gekommen ist. Allerdings haben Fifi und Kareem auch mehrere Katzen. Wie diese, insbesondere Kater Chase, wenige Tage später auf den Neuankömmling reagierten, lässt derzeit Herzen schmelzen.

Kater Chase (die dunkle Katze) reagiert besonders neugierig auf Baby Jazelle. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/dontstopmeowing

Die TikTok- und Instagram-Kanäle von Fifi und Kareem laufen derzeit heiß. Vor allem die Clips mit ihren Samtpfoten verzücken die User. "Wir haben unsere kleine Tochter am 20. Februar um 8.01 Uhr morgens in die Arme schließen können und sind seitdem überglücklich", frohlockt das Paar derweil.

Doch ihre Follower sind in erster Linie auf die Katzen fixiert. Dafür sind die Kanäle auch eigentlich ausgelegt. Bereits die erste Begegnung der Fellnasen mit dem Baby erreicht nach wenigen Tagen allein auf TikTok rund 450.000 Klicks.

Darin reagieren die Tiere überraschend unterschiedlich. Während eine der Katzen eher Abstand sucht, tastet sich eine ihrer Artgenossinnen zaghaft an den Säugling heran. Auch Chase wirkt etwas skeptisch.

Ein weiteres Video mit dem Kater erreicht dann aber binnen eines Tages bereits mehr als 3,4 Millionen Klicks. Grund dafür ist der herzergreifende Moment, der darin zu sehen ist.