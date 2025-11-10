Katzenbesitzer bekommen neue Nachbarn: Welches Haustier sie dabei haben, können sie kaum fassen

Netz - In einer herzerwärmenden Wendung des Schicksals fanden zwei orangefarbene Katzen wieder zusammen. Ihre berührende Wiedervereinigung sorgte im Netz für Begeisterung.

Durch einen ungeahnten Zufall fanden die beiden Kater wieder zusammen. © Screenshot/Reddit/Beetlejuice2013

In einem viralen Beitrag, der auf der Plattform Reddit geteilt wurde, ist ein Video der beiden nahezu identischen Katzen zu sehen, die ausgelassen im Garten spielen.

"Der Bruder meiner Katze ist ein Jahr, nachdem sie ihre Mama verlassen haben, nebenan eingezogen", schrieb der Verfasser, während die beiden Fellnasen sanft über den Rasen tollen.

In den Kommentaren erklärte er, dass seine Familie ursprünglich zwei Brüder aus demselben Wurf adoptiert hatte. Doch einer der Kater war vor etwa sechs Monaten verstorben - ein Verlust, der besonders den Kindern schwerfiel.

"Unser verbliebener Kater hat seinen Bruder sehr vermisst. Umso schöner war es, als unsere neuen Nachbarn einzogen - und wir entdeckten, dass sie ebenfalls ein Haustier aus demselben Wurf haben", so der Reddit-Nutzer.

Wie der Beitrag weiter verrät, lebt die Familie in einer kleinen Stadt. Ihre Kätzchen stammten ursprünglich von einem nahegelegenen Bauernhof, wo viele Geschwister zur Welt gekommen waren. Dass sich zwei Brüder nun wiederfinden konnten, ist also ein seltener, aber nicht unmöglicher Zufall.