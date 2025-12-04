Katzenoma hofft auf ein letztes Plätzchen: Bekommt Phoebe ihr Happy End?
München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Phoebe wurde wegen Unsauberkeit im Tierheim München abgegeben. Bekommt sie eine zweite Chance bei einer neuen Familie?
Im Tierheim zeigt sich die 2008 geborene Seniorin bislang nicht mehr unsauber, berichten ihre Pfleger.
Sie könnte gut zu einer Familie mit größeren Kindern ziehen. Mit anderen Katzen versteht sie sich nicht.
Phoebe lebt in reiner Wohnungshaltung und braucht unbedingt einen gesicherten Balkon, da sie die Zeit draußen sehr liebt, betont das Tierheim.
Sie hat ihren eigenen Kopf und kann auch mal ihre Krallen ausfahren, wenn ihr etwas nicht passt. Gerade Tierarztbesuche gefallen ihr überhaupt nicht.
Phoebe hofft auf ihre alten Tage einen Platz bei Menschen zu finden, die ihr einen gemütlichen Lebensabend ermöglichen. Zu ihrer gesundheitlichen Situation informieren Dich gerne die Pfleger in der Katzenquarantäne.
Melde Dich unter der 089/921000420 und gib Phoebe eine zweite Chance.
Tierheim München: Katze Malika möchte Einzelprinzessin sein
Auch Europäisch-Kurzhaar-Katze Malika hofft auf ein neues Zuhause. Sie kam als Fundtier ins Tierheim.
Die etwa im Jahr 2010 geboren Samtpfote hat sich im Tierheim als selbstbewusste Einzelprinzessin entpuppt. Mit anderen Katzen ist Malika nicht verträglich.
Sie sucht einen Platz in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon zum Beobachten ihrer Umgebung.
Malika ist eine zutrauliche Katze mit Temperament. Sie genießt den Kontakt zu Menschen, möchte aber nicht immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und zeigt klar, wenn es ihr zu viel wird. "Oft hat sie Phasen, in denen sie einfach ihre Ruhe braucht", berichten ihre Pfleger. Wer ihr mit Verständnis begegnet, wird mit einer treuen Gefährtin belohnt.
Malika benötigt Medikamente, die aktuell schrittweise reduziert werden. Sie nimmt diese nur mit Leckerli und nicht freiwillig ein, berichtet das Tierheim. Künftige Halter sollten deshalb ein sicheres Händchen im Umgang mit Katzen haben. Alles Weitere zu ihrer Gesundheit erzählen Dir die Pfleger in der Katzenquarantäne.
Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000420 und lerne Malika kennen.
Titelfoto: Tierheim München