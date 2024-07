Kinder sollen bei Wettbewerb Katzen töten: Tierschützer gehen auf die Barrikaden

Mehr als 1000 Menschen nahmen an dem Jagdwettbewerb teil. © 123rf/nightlyviolet

Kürzlich nahmen an der Veranstaltung etwas mehr als 1500 Personen teil, davon etwa 440 unter 14 Jahren.

Das Resultat des Wettbewerbs: Rund 340 getötete Tiere und 60.000 Dollar Erlös. Das Geld soll an eine örtliche Schule und an ein Schwimmbad gespendet werden.

Tierschützer verurteilten die Jagd scharf: Sie würde Kinder gegenüber der Gewalt an Tieren desensibilisieren. Zudem handele es sich bei den meisten Teilnehmern nicht um ausgebildete Jäger - die Tiere würden daher schier endlose Qualen vor ihrem Tod erleiden.

"Wenn uns der Schutz von Vögeln und Wildtieren wirklich am Herzen liegt, müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen Verantwortung für ihre Katzen übernehmen, indem sie sie kastrieren lassen", hieß es vonseiten der Organisation "Animal Save Movement".

Der Veranstalter des Jagdwettbewerbs verteidigte sich damit, dass das übliche Landleben nun einmal so aussehe. Die Kinder in der Region würden tagtäglich in einer Umgebung aufwachsen, in der Tiere gejagt, gehäutet, verarbeitet und gegessen werden.