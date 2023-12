Kleine Siam-Katze aus Brotbüchse gerettet: Was dann passiert, geht ans Herz

Salt Lake City (Utah/USA) - Athena ist eine Kämpferin! Das süße Kätzchen wurde von der Polizei aus den Klauen besonders rücksichtsloser Tierhalter befreit - eingesperrt in eine Brotbüchse, schrecklich verletzt und vollgedröhnt mit Drogen . Nun gab es ein Happy End.

Als man sie fand, war sie schon halb tot: Katzenbaby Athena musste Schreckliches ertragen. Doch sie überlebte. © Montage: Faceboook/Angel Paws Veterinary Services

Am Montag machten Polizisten auf einem Parkplatz in Salt Lake City (US-Bundesstaat Utah) eine schlimme Entdeckung: ein hilfloses Katzenbaby, eingesperrt in eine Brotbüchse, fixiert mit Klebeband.

Immer wieder wimmerte die kleine Samtpfote, ein klägliches Miau hallte über den Parkplatz, berichtete die Zeitung "New York Post".

Als die Retter das circa drei Wochen alte Kätzchen befreiten, war die Kleine in einem fürchterlichen Zustand: Der Kopf schaute traurig aus der Brotbüchse, das Fell völlig zerzaust und mit Exkrementen bedeckt. Überdies wies das Katzenbaby schreckliche Verletzungen am ganzen Körper, versengtes Fell im Gesicht und eine Wunde am Auge auf.

Das arme Katzenbaby wurde zu den Tierschützern vom Angel Paw Animal Services gebracht, die sich nun um Kleine kümmerten. Dann machten die Tierärzte eine schreckliche Entdeckung.