Krank, aber lebensfroh: Kleiner Kämpfer sucht ein liebevolles Zuhause
Dippoldiswalde-Reichstädt - Kater Robert hatte keinen leichten Start ins Leben. Jetzt sucht er ein liebevolles Zuhause fernab des Tierheims in Reichstädt.
Wie das Tierheim Freital berichtet, musste der tapfere Kater schon früh kämpfen - und sucht nun endlich ein liebevolles Für-immer-Zuhause, in dem er zur Ruhe kommen darf.
Robert wurde im Alter von nur 1,5 Wochen gefunden und ins Tierheim gebracht. Seitdem trägt er den chronischen Katzenschnupfen (Herpes/Calici) mit sich herum, lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen.
Zwar sind seine Augen leicht beeinträchtigt, weshalb er nicht alles ganz scharf sehen kann, doch die Tierärzte sind sich einig: Eine Operation ist nicht notwendig.
Robert kommt mit seiner kleinen Einschränkung wunderbar zurecht.
Robert hat nie die Freude am Leben verloren
Trotz seines schwierigen Starts beschreibt das Tierheim ihn als neugierig, verspielt und unglaublich verschmust. Er hat nie die Freude am Leben verloren und zeigt jeden Tag, wie viel Lebensmut in ihm steckt.
Nun wünscht sich der drei Monate alte Kater nichts sehnlicher, als endlich ein Zuhause zu finden, in dem er ankommen darf.
Für ihn wäre ein Mensch ideal, der bereits Erfahrung mit chronischem Katzenschnupfen hat - vielleicht sogar jemanden, der schon eine betroffene Katze beherbergt und weiß, worauf zu achten ist.
Wer dem kleinen Kämpfer eine Chance geben möchte oder mehr über ihn erfahren will, findet weitere Informationen auf der Website des Tierheims.
Robert kann es kaum erwarten, endlich seine eigene Familie zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: www.tierheim-freital.de