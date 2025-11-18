Kuschel-Kater im Tierheim abgegeben: Wer schenkt Gizmo ein neues Zuhause?

Hamburg - Gizmo muss mit sieben Jahren neu anfangen. Seine bisher letzte Familie hat ihn beim Hamburger Tierschutzverein abgegeben. Dabei ist der Kater ein echter Charmeur.

Gizmo sorgt mit seiner Gelassenheit für Harmonie in seinem Umfeld. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Herzen der Pfleger im Tierheim an der Süderstraße sind der Samtpfote in Scharen zugeflogen.

Der Maunzier ist freundlich, ausgeglichen und so richtig verschmust. Der Siebenjährige genießt die Nähe zu Menschen in vollen Zügen, insbesondere dann, wenn er gleich noch die ein oder andere Streicheleinheit abgreifen kann.

Gizmo bleibt dabei immer völlig ruhig und sorgt mit seiner gelassenen Art für viel Harmonie im Tierheim - und hoffentlich sehr bald in seinem neuen Zuhause.

Auch wenn der Kater zuweilen Markierungsverhalten an den Tag legt, ist er im Großen und Ganzen stubenrein.

Darüber hinaus verhält er sich in seinem Zuhause absolut vorbildlich. Gekratzt wird nur an Kratzbrettern.