Kuschel-Kater Uwe sucht ein liebevolles Zuhause

Großröhrsdorf - Kater Uwe wartet aktuell im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf (Sachsen) auf seine eigene Familie - hoffentlich findet er sie bald!

Kater Uwe ist super süß, zutraulich und liebt menschliche Nähe. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, sucht der neun Monate alte Kater Uwe ein liebevolles Zuhause - fernab des stressigen Alltags im Tierheim.

Gemeinsam mit seinem Bruder Ulli kam er bereits als Katzenkind ins Tierheim und wurde am 23. Februar an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben, um ihnen bessere Vermittlungschancen zu ermöglichen.

Die Mitarbeiter beschreiben Uwe als super süßen, entspannten und zutraulichen Kater.

Er ist ruhig und ausgeglichen, liebt aber auch ausgelassenes Spielen.