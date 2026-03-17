Kuschel-Kater Uwe sucht ein liebevolles Zuhause
Großröhrsdorf - Kater Uwe wartet aktuell im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf (Sachsen) auf seine eigene Familie - hoffentlich findet er sie bald!
Wie der Tierschutzverein berichtet, sucht der neun Monate alte Kater Uwe ein liebevolles Zuhause - fernab des stressigen Alltags im Tierheim.
Gemeinsam mit seinem Bruder Ulli kam er bereits als Katzenkind ins Tierheim und wurde am 23. Februar an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben, um ihnen bessere Vermittlungschancen zu ermöglichen.
Die Mitarbeiter beschreiben Uwe als super süßen, entspannten und zutraulichen Kater.
Er ist ruhig und ausgeglichen, liebt aber auch ausgelassenes Spielen.
Uwe möchte endlich raus aus dem Tierheim
Im Gegensatz zu seinem Bruder Ulli, der etwas schüchtern ist, genießt Uwe es, gestreichelt zu werden.
Die beiden sind ein eingespieltes Team, weshalb es die Mitarbeiter schön fänden, wenn sie gemeinsam vermittelt werden könnten. Denn Uwe ist sehr sozial und würde alleine eher verkümmern.
Weitere Informationen zu dem kleinen Stubentiger gibt es auf der Website des Tierheims.
Der kleine Kater kann es kaum erwarten, ein liebevolles Zuhause zu finden, in dem er endlich ankommen darf.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de