Maine-Coon erwischt Kind auf "seinem" Platz, dann geht alles ganz schnell
USA - Es wirkt wie eine ganz harmonische Situation: Eine orange Katze sitzt neben einem kleinen Mädchen, was auf dem Fernseher eine Kinderserie schaut. Doch es gibt ein großes Problem - das Kind hat sich an einem ganz bestimmten Ort breitgemacht ...
Besitzerin Madi filmte den Moment, als ihr Maine-Coon-Kater "Ozzy" das Kind auf "seinem" Platz auf dem gemütlichen Bett erwischte.
Auch wenn er keine Worte nutzen kann, um seiner kleinen Schwester mitzuteilen, was sie in seinen Augen falsch gemacht hat, spricht sein Gesichtsausdruck Bände.
Mit eiskaltem Blick schaut der Kater in Richtung Kind, während dies völlig ahnungslos auf den Fernseher sieht.
Als das Mädchen dann aber zum Streicheln ansetzt und ihre Hand ausstreckt, verliert die Maine-Coon völlig die Fassung und beißt seiner Schwester kurzerhand in die Finger.
"Da war wohl jemand nicht gerade erfreut darüber, dass eine gewisse Person auf seinem Platz saß", hieß es vor Kurzem noch in Videobeschreibung auf TikTok. Mittlerweile ist dieser Satz von Madi aber gelöscht worden, und sie lässt lieber den Clip für sich selbst sprechen.
Maine-Coon-Kater verteidigt Lieblingsplatz mit Zähnen
Katzen sind von Natur aus territorial, heißt es auf der Website "Felix Cat Insurance".
Da ihre Umgebung eine entscheidende Rolle für ihr "Stressniveau und ihr allgemeines Wohlbefinden" spielt, halten sich die Stubentiger gern an Routinen und haben Lieblingsplätze.
Dies musste jetzt auch Frauchen Madi erkennen, als ihr Kater deutlich machte, dass er den ganz bestimmten Platz auf dem Bett ungern teilt. Die Beziehung zwischen Ozzy und ihrer Tochter beschreibt die US-Amerikanerin derweil im Kommentarbereich als "Hassliebe", allerdings sei es mit zunehmendem Alter des Mädchens schon "viel besser" geworden. "Er ist wirklich sehr geduldig mit ihr, muss ich sagen."
Auch der Biss auf dem Bett war offenbar nur ein leichtes Zwicken, sonst hätte das Kind sicherlich deutlich heftiger darauf reagiert.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/ozzythemainecoon