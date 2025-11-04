Maine-Coon erwischt Kind auf "seinem" Platz, dann geht alles ganz schnell

USA - Es wirkt wie eine ganz harmonische Situation: Eine orange Katze sitzt neben einem kleinen Mädchen, was auf dem Fernseher eine Kinderserie schaut. Doch es gibt ein großes Problem - das Kind hat sich an einem ganz bestimmten Ort breitgemacht ...

Kater "Ozzy" war alles andere als begeistert, als er das kleine Mädchen auf "seinem" Platz im Bett vorfand. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ozzythemainecoon

Besitzerin Madi filmte den Moment, als ihr Maine-Coon-Kater "Ozzy" das Kind auf "seinem" Platz auf dem gemütlichen Bett erwischte.

Auch wenn er keine Worte nutzen kann, um seiner kleinen Schwester mitzuteilen, was sie in seinen Augen falsch gemacht hat, spricht sein Gesichtsausdruck Bände.

Mit eiskaltem Blick schaut der Kater in Richtung Kind, während dies völlig ahnungslos auf den Fernseher sieht.

Als das Mädchen dann aber zum Streicheln ansetzt und ihre Hand ausstreckt, verliert die Maine-Coon völlig die Fassung und beißt seiner Schwester kurzerhand in die Finger.

"Da war wohl jemand nicht gerade erfreut darüber, dass eine gewisse Person auf seinem Platz saß", hieß es vor Kurzem noch in Videobeschreibung auf TikTok. Mittlerweile ist dieser Satz von Madi aber gelöscht worden, und sie lässt lieber den Clip für sich selbst sprechen.