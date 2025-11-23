Weiße Katze und schwarzer Kater zeugen Nachwuchs: So besonders sieht ihr Baby aus

New York City - Ein Katzenbaby aus den USA ist das beste Beispiel dafür, dass ein völlig unterschiedliches Elternpaar ganz besonderen Nachwuchs hervorbringen kann.

Ein schwarzer Kater und eine weiße Katze zeugten ganz besonderen Nachwuchs. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/decodedbymike6

TikToker "decodedbymike6", der vor allem für interessante Katzen-Videos auf der Plattform bekannt ist, teilte die Story rund um ein Katzenpaar und sein Baby, was einzigartiger nicht sein könnte.

"Eine schwarze Katze, die sich mit einer weißen Katze paart und Junge bekommt, ist wie das Öffnen einer Überraschungstüte", schreibt der US-Amerikaner im Beitrag.

In seinem Video sieht man einen stattlichen Kater mit gelblichen Augen und dunklem Fell, der sich offenbar in eine weibliche Katze verliebt hat, die mit strahlend blauen Augen und schneeweißem Fell besticht.

Bereits in der nächsten Sequenz löst der User die Frage auf, wie nun das Baby der beiden unterschiedlich gefärbten Elternteile aussieht:

Ihr Nachwuchs hat zwar größtenteils schwarzes Fell abbekommen, in seinem Gesicht spielt sich dagegen aber ein wahres Kunstwerk aus schwarzen und weißen Haaren ab.

Während seine linke Gesichtshälfte sich ebenfalls dunkel gestaltet, bekam die andere Seite mehrere weiße Flecken ab. Ein Zuschauer schlägt deshalb vor, ihm den passenden Namen "Phantom" zu geben.