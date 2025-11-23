Weiße Katze und schwarzer Kater zeugen Nachwuchs: So besonders sieht ihr Baby aus
New York City - Ein Katzenbaby aus den USA ist das beste Beispiel dafür, dass ein völlig unterschiedliches Elternpaar ganz besonderen Nachwuchs hervorbringen kann.
TikToker "decodedbymike6", der vor allem für interessante Katzen-Videos auf der Plattform bekannt ist, teilte die Story rund um ein Katzenpaar und sein Baby, was einzigartiger nicht sein könnte.
"Eine schwarze Katze, die sich mit einer weißen Katze paart und Junge bekommt, ist wie das Öffnen einer Überraschungstüte", schreibt der US-Amerikaner im Beitrag.
In seinem Video sieht man einen stattlichen Kater mit gelblichen Augen und dunklem Fell, der sich offenbar in eine weibliche Katze verliebt hat, die mit strahlend blauen Augen und schneeweißem Fell besticht.
Bereits in der nächsten Sequenz löst der User die Frage auf, wie nun das Baby der beiden unterschiedlich gefärbten Elternteile aussieht:
Ihr Nachwuchs hat zwar größtenteils schwarzes Fell abbekommen, in seinem Gesicht spielt sich dagegen aber ein wahres Kunstwerk aus schwarzen und weißen Haaren ab.
Während seine linke Gesichtshälfte sich ebenfalls dunkel gestaltet, bekam die andere Seite mehrere weiße Flecken ab. Ein Zuschauer schlägt deshalb vor, ihm den passenden Namen "Phantom" zu geben.
Schwarzer Kater und weiße Katze zeugen Nachwuchs: Ihr Baby begeistert das Netz
Spezielles Gen für Weißscheckung verantwortlich
Laut "Katzengenetik.de" ist das Weißscheckungsgen für das einzigartige Muster auf dem Gesicht des Kätzchens verantwortlich. Jenes Gen sorgt bei Katzen für weiße Fellflecken, wobei die Größe des Weißanteils je nach Genotyp variiert.
Wie sich dies bei der Paarung auswirkt, kann man vorher nicht sagen. Aus diesem Grund hat der User völlig recht - es ist eine absolute Überraschung, welches Fellmuster die Babys tragen dürfen.
Das Gen wirkt sich übrigens nicht nur auf das Fell aus. Bereiche, die vom Weißscheckungsgen betroffen sind, sind nicht nur weiß, sondern auch unpigmentiert. Die Katzenhaut ist das also rosa, und Augen sind beispielsweise auffällig blau oder sogar unterschiedlich gefärbt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/decodedbymike6