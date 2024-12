Menschen sind ihm noch fremd: Wer gewinnt das Vertrauen des kleinen Marvin?

Mit anderen Katzen käme er sehr gut klar. An diesen könne er sich auch gut orientieren. Wenn die andere Katze zudem an Menschen gewöhnt sei, würde dies Marvin sehr dabei helfen, schneller zutraulicher zu werden.

Doch so langsam lege sich seine Ängstlichkeit und er mache tolle Fortschritte, heißt es weiter. Mittlerweile könne man ihn zum Spielen animieren und Marvin lasse sich auch hier und da recht gerne streicheln.

Wie es auf der Webseite heißt, hatte der kleine Kerl in seinem bisherigen Leben wohl kaum Kontakt zu Menschen, denn er vertraue ihnen noch nicht wirklich.

Die drei Kätzchen wurden herrenlos in einer Halle entdeckt und in das Tierheim gebracht.

Im Darmstädter Tierheim geht man davon aus, dass Marvin auch als Freigänger gehalten werden kann. (Symbolbild) © 123RF/gastas

Deshalb sähen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims gerne, wenn in seinem neuen Zuhause bereits eine andere Katzen leben würde - auch weil er als noch sehr junger Kater dann immer jemanden zum Kuscheln und Spielen hätte.

Kleine oder sehr lebhafte Kinder sollten hingegen nicht mit Marvin in einem Haushalt leben. Das würde ihn wohl überfordern, da er vor allem in den ersten Wochen sicherlich seine Ruhe und Zeit benötigen wird, bis er sich an die neue Umgebung und seine neuen Mitbewohner gewöhnt hat.



Freigang sollte später möglich sein, heißt es auf der Webseite des Tierheims. Allerdings sollte man damit warten, bis sich der Kater eingelebt und Vertrauen gefasst hat, damit er auch immer wieder gerne nach Hause komme.



Wer Marvin kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim per E-Mail oder über die Rufnummer 06151/891470 in Verbindung setzen.

Besetzt ist das Telefon werktags immer von 9 bis 13 Uhr.