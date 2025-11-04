Mindestens ein Katzenleben aufgebraucht: Einäugiger Dolph hat schlimmen Autounfall hinter sich

Dolph ist etwa sechs Jahre alt und sucht nach einem Zuhause. © Instagram/tierheimleipzig

Wie das Leipziger Tierheim auf Instagram berichtet, wurde Dolph im Juli schwer verletzt aufgefunden. Vor allem sein Kopf hatte unter dem mutmaßlichen Unfall gelitten, so war sein Kiefer gebrochen und sein rechtes Auge musste entfernt werden.

Nachdem er zunächst nur über eine Sonde Nahrung zu sich nehmen konnte, konnte er irgendwann auf flüssiges Futter umsteigen. Das kann er inzwischen selbst schlabbern, sodass er auch die Krankenstation endlich hinter sich lassen konnte.

"Unser Dolphi ist ein Kämpfer! Katzen haben sieben Leben – unser Dolph hat davon schon mindestens eines aufgebraucht", schreiben die Pfleger. "Stück für Stück hat er sich von all den Strapazen erholt und ist nun endlich bereit, das Tierheim zu verlassen."

Der etwa sechsjährige Kater ist dem Personal vor allem wegen seines freundlichen und zugewandten Charakters ans Herz gewachsen. Mit Artgenossen versteht er sich super, hält sich aber lieber zurück und bleibt ruhig. Das Tierheim wünscht sich für ihn deshalb eine Vermittlung zu einer Zweitkatze, die eine ähnlich ausgeglichene Persönlichkeit hat.